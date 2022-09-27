Через ворожі обстріли у центрі Миколаєва понівечені як мінімум 8 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, зруйновані балкони. У двох будинках пошкоджена покрівля.

Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеню, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

Пошкоджене приміщення і міської виставкової зали.

На місці працюють електрики та бригади підприємств «ЕЛУ автодоріг» і «Миколаївські парки». Також будівельні бригади вже забивають понівечені у квартирах вікна ОСБ плитами.

— Правоохоронці фіксують наслідки цього терору проти мирних жителів Миколаєва. Продовжуємо оглядати район обстрілу. Повний перелік руйнувань повідомлю пізніше, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що вночі Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів – орієнтовно о 01:04 та 04:02. Попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С» ворог вдарив по різних районах міста.