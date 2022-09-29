Ночью 29 сентября русские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Как всегда, повреждениям подверглись гражданские объекты, в том числе здание музея и учебного учреждения.

«Специалисты обследуют место обстрела. Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Отмечу только, что пострадали гражданские объекты», — написал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По информации ОВА, россияне ударили по городу ракетами С-300.

Напомним, 28 сентября, ориентировочно в 00:50, Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетными системами С-300.

А ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.