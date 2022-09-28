Сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, предположительно зенитно-ракетными системами С-300.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Был нанесен удар по промышленной зоне. Предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.