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Сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, предположительно зенитно-ракетными системами С-300.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Был нанесен удар по промышленной зоне. Предварительно без жертв и пострадавших.
Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.
Из - за вражеских обстрелов в центре Николаева изуродованы как минимум 8 многоэтажек. У них выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля.
Сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, предположительно зенитно-ракетными системами С-300.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Был нанесен удар по промышленной зоне. Предварительно без жертв и пострадавших.
Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.
Из - за вражеских обстрелов в центре Николаева изуродованы как минимум 8 многоэтажек. У них выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля.