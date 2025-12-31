У Миколаєві планують перейменувати ще дві вулиці

В Миколаєві вирішили перейменувати вулиці Комарова та Дмитра Ульянова. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві планують перейменувати вулиці Комарова та Дмитра Ульянова.

Відповідні проєкти рішень опубліковані на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Йдеться про вулиці, розташовані на території в мікрорайоні Матвіївка Центрального району. Пропонують перейменувати вулицю Комарова на вулицю Очеретяну. У пояснювальній записці зазначено, що вулиця має вихід до берега річки, де росте очерет, що й стало підставою для нової назви.

Також планують перейменувати вулицю Дмитра Ульянова на 1 Набережну. Обґрунтуванням стало те, що поруч раніше вже перейменували провулок Дмитра Ульянова на провулок 1 Набережний — нову назву обрали за аналогією.

У документах зазначено, що перейменування ініційоване з метою відмови від одного з найбільш поширених в Україні «російських» урбанонімів. Під час підготовки рішень врахували рекомендації міської комісії з питань найменування, результати громадського обговорення, оформлені протоколом від 24 листопада.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

Як відомо, встановленням табличок з новими назвами вулиць на території Миколаєва мають зайнятися адміністрації районів міста.