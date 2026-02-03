У Миколаєві перейменували вулиці Комарова та Ульянова

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві депутати міської ради підтримали перейменування вулиці Комарова та вулиці Дмитра Ульянова.

Питання розглянули на засіданні сесії 3 лютого, повідомляють «МикВісті».

Вулиці розташовані у мікрорайоні Матвіївка Центрального району Миколаєва. Зокрема, вулиця Комарова змінила назву на Очеретяну. У пояснювальній записці зазначається, що ця вулиця виходить до берега річки, де здавна росте очерет, що й стало основою для локально прив’язаної назви.

Ім’я Володимира Комарова входить до переліку десяти найпоширеніших в Україні «російських» назв вулиць, які рекомендовано перейменувати в першу чергу, оскільки вони використовувалися як елемент пропаганди так званої «вищості російської культури та науки».

Також перейменовано вулицю Дмитра Ульянова на 1-шу Набережну. Пояснюється це тим, що раніше поруч уже перейменували провулок Дмитра Ульянова на 1-й Набережний — нову назву вирішили застосувати за аналогією, аби впорядкувати систему назв у цьому районі.

Причиною для перейменування стало те, що Дмитро Ульянов — радянський діяч, який обіймав керівні посади в органах влади СРСР та брав участь у встановленні радянської влади в Україні.

Обидва проєкти рішень підтримали одноголосно 28 депутатів.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

Як відомо, встановленням табличок з новими назвами вулиць на території Миколаєва мають зайнятися адміністрації районів міста.