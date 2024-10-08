Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Місто Первомайськ з висоти пташиного польоту, фото з відкритих джерел

У Верховній Раді України зареєстрували новий проєкт постанови щодо перейменування міста Первомайськ та Первомайського району.

Відповідний проєкт опублікований на офіційному сайті парламенту у понеділок, 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Ініціатором проєкту виступив нардеп Михайло Соколов. Зазначимо, що Богославськ — одна з ймовірних назв, яку може затвердити уряд на майбутньому засіданні.

До цього Верховна Рада не змогла проголосувати за перейменування міста на Ольвіополь. На засіданні 19 вересня стало відомо, що з перейменуванням виникли проблеми і після приведення у відповідність назв у жовтні знов уряд розгляне його у новій постанові. 2 жовтня на сайті ВР зʼявилась постанова щодо перейменування на ту ж саму вже затверджену назву Ольвіополь, хоча Інститут Національної пам'яті зазначав, що назва пов’язана з реалізацією російської імперської політики.

Зазначимо, що топонім Богославськ зайняв третє місто під час голосування серед населення Первомайщини. За поясненням комісії з питань перейменування, дана назва найкраще відображає історичні, соціокультурні та адміністративні зв'язки міста. На цій назві зокрема і наполягали депутати Первомайської міської ради.

Однак на підкомітеті в червні 2024 року Верховна Рада відхилила пропозицію міськради.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіополь або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

22 лютого на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення. Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. На їх думка всі назви мають ще раз обговорити на підкомітеті з перейменування населених пунктів, а потім повернути їм для прийняття остаточного рішення.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. За зміну назви міста має ще проголосувати Верховна Рада.