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Замість Порт-Анненталь: Рада перейменувала місто Южне на Південне в Одеській області

Місто Южне в Одеській області, фото: «Южне інфо»Місто Южне в Одеській області, фото: «Южне інфо»

Верховна Рада підтримала перейменування міста Южне Одеської області на Південне.

Перейменування сьогодні, 9 жовтня, підтримали 279 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як відомо, спочатку Южне пропонували перейменувати на Порт-Аненталь, але потім її змінили на назву з подвоєнням літери «н» — на Порт-Анненталь. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву на Порт-Анненталь для відповідності стандартам української мови, зазначається в пояснювальній записці.

Разом з тим, 9 жовтня Верховна рада провалили постанову №12084 про перейменування міста Южне на місто Порт-Анненталь (лише 155 голосів).

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування кількох населених пунктів у Одеській області. 

Водночас парламент ухвалив постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. 

Також, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто буде називатись Південноукраїнськ.

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