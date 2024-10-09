Замість Порт-Анненталь: Рада перейменувала місто Южне на Південне в Одеській області

Місто Южне в Одеській області, фото: «Южне інфо»

Верховна Рада підтримала перейменування міста Южне Одеської області на Південне.

Перейменування сьогодні, 9 жовтня, підтримали 279 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як відомо, спочатку Южне пропонували перейменувати на Порт-Аненталь, але потім її змінили на назву з подвоєнням літери «н» — на Порт-Анненталь. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву на Порт-Анненталь для відповідності стандартам української мови, зазначається в пояснювальній записці.

Разом з тим, 9 жовтня Верховна рада провалили постанову №12084 про перейменування міста Южне на місто Порт-Анненталь (лише 155 голосів).