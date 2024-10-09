Замість Порт-Анненталь: Рада перейменувала місто Южне на Південне в Одеській області
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- Аліна Квітко
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12:12, 09 жовтня, 2024
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Верховна Рада підтримала перейменування міста Южне Одеської області на Південне.
Перейменування сьогодні, 9 жовтня, підтримали 279 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Як відомо, спочатку Южне пропонували перейменувати на Порт-Аненталь, але потім її змінили на назву з подвоєнням літери «н» — на Порт-Анненталь. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву на Порт-Анненталь для відповідності стандартам української мови, зазначається в пояснювальній записці.
Разом з тим, 9 жовтня Верховна рада провалили постанову №12084 про перейменування міста Южне на місто Порт-Анненталь (лише 155 голосів).
Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування кількох населених пунктів у Одеській області.
Водночас парламент ухвалив постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ.
Також, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто буде називатись Південноукраїнськ.
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