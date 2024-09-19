Новий Париж, Вишневе і Катлабуг: Рада перейменувала низку населених пунктів на півдні Одещини
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- Аліса Мелік-Адамян
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16:15, 19 вересня, 2024
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Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування кількох населених пунктів у Одеській області.
За відповідну постанову сьогодні, 19 вересня, проголосував 281 нардеп.
Зокрема, зміни стосуються наступних сіл та селищ на півдні Одещини:
- село Зоря Білгород-Дністровського району перейменовано на село Камчик;
- село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на село Байрамча;
- селище Березине Болградського району на селище Соборне;
- селище Бородіно Болградського району на селище Буджак;
- село Малоярославець Перший Болградського району на село Прикордонне;
- село Малоярославець Другий Болградського району на село Ярославове;
- село Нове Тарутине Болградського району на село Новодолинське;
- село Роща Болградського району на село Новий Париж;
- селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське;
- село Першотравневе Ізмаїльського району на село Вишневе;
- селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг.
Зазначимо, що дерусифікацію Одещини підтримали 6 народних депутатів: Олексій Гончаренко, Олександр Горенюк, Сергій Колебошин, Олег Колєв, Олексій Леонов та Степан Чернявський.
А по місту Южне нардепи голосуватимуть окремо. Постанову стосовно його перейменування в залу винесуть після 5 жовтня. Як відомо, місту хочуть дати назву Порт-Аненталь. Це історична назва німецької колонії, яка існувала в регіоні.
Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми.
У середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.