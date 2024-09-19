Новий Париж, Вишневе і Катлабуг: Рада перейменувала низку населених пунктів на півдні Одещини

Одеса у перші дня повномасштабного російського вторгнення, фото: Фокус

Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування кількох населених пунктів у Одеській області.

За відповідну постанову сьогодні, 19 вересня, проголосував 281 нардеп.

Зокрема, зміни стосуються наступних сіл та селищ на півдні Одещини:

село Зоря Білгород-Дністровського району перейменовано на село Камчик;

село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на село Байрамча;

селище Березине Болградського району на селище Соборне;

селище Бородіно Болградського району на селище Буджак;

село Малоярославець Перший Болградського району на село Прикордонне;

село Малоярославець Другий Болградського району на село Ярославове;

село Нове Тарутине Болградського району на село Новодолинське;

село Роща Болградського району на село Новий Париж;

селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське;

село Першотравневе Ізмаїльського району на село Вишневе;

селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг.

Зазначимо, що дерусифікацію Одещини підтримали 6 народних депутатів: Олексій Гончаренко, Олександр Горенюк, Сергій Колебошин, Олег Колєв, Олексій Леонов та Степан Чернявський.

А по місту Южне нардепи голосуватимуть окремо. Постанову стосовно його перейменування в залу винесуть після 5 жовтня. Як відомо, місту хочуть дати назву Порт-Аненталь. Це історична назва німецької колонії, яка існувала в регіоні.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми.

У середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.