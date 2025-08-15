Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста

Наслідки обстрілу одеського «Привозу». Фото: Ніна ЛяшонокНаслідки обстрілу одеського «Привозу». Фото: Ніна Ляшонок

Одеська міська влада готується оновити список критично важливих підприємств після того, як місто отримало статус території, де тривають бойові дії.

Про це повідомили у пресслужбі муніципалітету, пише Центр публічних розслідувань.

Рішення ухвалили відповідно до наказу, що визначає новий перелік населених пунктів з таким статусом. Раніше у медіа з’явився документ, підписаний віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою, яким зонами бойових дій визнано території 119 громад Одеської області. До списку увійшли Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл, Затока, Кароліно-Бугаз, Кілія, Вилкове, Овідіополь та Роздільна.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що очікують подальших роз’яснень від Міністерства розвитку громад та територій України, повідомляє «Інтент».

Реклама

Отримання статусу території, постраждалої від збройної агресії, дає мешканцям право на державну допомогу, внутрішнє переселення та соціальні виплати.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що уряд ухвалив перший пакет комплексної програми підтримки прифронтових регіонів, яка охоплює 10 областей, зокрема Одещину.

Програма передбачає виплату 19,4 тисяч гривень на тверде паливо та компенсацію вартості 100 кВт електроенергії на місяць для кожної людини. Також планується збільшення оплати суспільно корисних робіт на 33% та фінансування безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів по всій країні, а також для школярів 5-11 класів у прифронтових та прикордонних областях.

Нагадаємо, що Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

