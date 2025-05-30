  • пʼятниця

    30 травня, 2025

  • 22.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критичних для потреб ЗСУ

Військовий квиток. Ілюстративне фото: УкрінформВійськовий квиток. Ілюстративне фото: Укрінформ

Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників. 

Відповідне рішення прийняли 30 травня, повідомляє урядовий портал.

Згідно з оновленнями, бронювання 100% військовозобов’язаних можливе для підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для потреб ЗСУ та інших силових структур. 

Окремі положення стосуються підприємств, що забезпечують охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Для них передбачені спрощені умови: скасовано обов’язковість критеріїв щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної заробітної плати не менше 20 тисяч гривень, як і вимога щодо такого рівня зарплати у заброньованих працівників. Замість цього такі підприємства можуть застосовувати будь-які три з установлених критеріїв.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва, таким чином прагнуть зберегти кадри у критично важливих сферах під час воєнного стану.

— Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки, — зазначив Віталій Кіндратів.

В Уряді також нагадали, що умови для бронювання залишаються незмінними: підприємство має бути офіційно внесене до переліку критично важливих за поданням уповноважених органів (зокрема Міноборони або Міненерго). А заявка на бронювання подається виключно в електронному форматі через портал Дія.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

Останні новини про: Війна в Україні

Атаки РФ на Херсонщині: 3 загиблих, 11 поранених
На Одещині відкриють мобільне відділення «Нової пошти» замість зруйнованого
В ОП заявили про готовність до переговорів: Україна очікує обіцяний меморандум від РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Аліна Квітко
новини

Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

Аліна Квітко
новини

Рідним полонених миколаївських військових телефонують з пропозиціями заплатити за «включення» в обмін: в Офісі омбудсмана просять на це не вестись

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві завершили приєднання «Казки» до Палацу урочистих подій: депутати ухвалили рішення

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

В ОП заявили про готовність до переговорів: Україна очікує обіцяний меморандум від РФ
На Одещині відкриють мобільне відділення «Нової пошти» замість зруйнованого
Атаки РФ на Херсонщині: 3 загиблих, 11 поранених

Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

7 годин тому

Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Аліна Квітко

Головне сьогодні