Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критичних для потреб ЗСУ

Військовий квиток. Ілюстративне фото: Укрінформ

Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників.

Відповідне рішення прийняли 30 травня, повідомляє урядовий портал.

Згідно з оновленнями, бронювання 100% військовозобов’язаних можливе для підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для потреб ЗСУ та інших силових структур.

Окремі положення стосуються підприємств, що забезпечують охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Для них передбачені спрощені умови: скасовано обов’язковість критеріїв щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної заробітної плати не менше 20 тисяч гривень, як і вимога щодо такого рівня зарплати у заброньованих працівників. Замість цього такі підприємства можуть застосовувати будь-які три з установлених критеріїв.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва, таким чином прагнуть зберегти кадри у критично важливих сферах під час воєнного стану.

— Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки, — зазначив Віталій Кіндратів.

В Уряді також нагадали, що умови для бронювання залишаються незмінними: підприємство має бути офіційно внесене до переліку критично важливих за поданням уповноважених органів (зокрема Міноборони або Міненерго). А заявка на бронювання подається виключно в електронному форматі через портал Дія.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.