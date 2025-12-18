Над Миколаївщиною вночі збили 10 дронів РФ

Наслідки російських атак по Миколаєві 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті

У ніч на 18 грудня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю 10 безпілотників, зокрема БпЛА типу Shahed-131/136 та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Дякую нашим військовим та керівництву повітряного командування «Південь» за швидкі і своєчасні рішення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 17 грудня, близько 19:20 російські війська атакували Миколаїв, попередньо, дроном «Молнія». Внаслідок удару поранених немає, однак у багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено автобус та газову мережу.