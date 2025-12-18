В Одесі через відсутність світла мешканці перекривають дороги: влада закликає одеситів до витримки

Наслідки обстрілу Одещини. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

В Одесі мешканці перекривають дороги через тривалу відсутність світла після російських атак. Влада запевняє, що енергетики працюють цілодобово, і запрошує одеситів в пункти незламності.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, і зазначив, він розуміє емоційний стан людей.

«Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль — це складно і виснажливо», — йдеться в повідомленні.

За словами Олега Кіпера, внаслідок атак енергетична інфраструктура Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи ускладнюються повторними обстрілами та постійними повітряними тривогами. Водночас енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в оселі мешканців. А усі проблемні адреси перебувають у роботі.

Своєю чергою начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вся критична інфраструктура міста заживлена: котельні працюють, централізоване водопостачання відновили. За його словами, аварійні бригади також працюють цілодобово, а електропостачання відновлюють поступово — за тимчасовими схемами.

— Ситуація в Одесі залишається складною і офіційно визнана надзвичайною ситуацією державного рівня. Місто забезпечене необхідними ресурсами — будівельними матеріалами, пальним, медикаментами. Школи та дитячі садки працюють, навчальний процес не зупинявся жодного дня, — запевнив Сергій Лисак.

За його словами, електротранспорт наразі не курсує, тому що пріоритетом залишається подача електроенергії до житлових будинків і на критичні об’єкти. Він запевнив, що в місті працюють багатосекційні гуманітарні автобуси на соціальних маршрутах, а також збільшено кількість автобусів приватних перевізників.

Крім того, на засіданні виконкому ухвалили рішення про компенсацію підприємцям, які облаштовують пункти незламності. Зокрема передбачено:

до 10 тисяч гривень на придбання генератора;

до 10 тисяч гривень на паливно-мастильні матеріали;

звільнення від орендної плати за комунальне майно на період воєнного стану для тих, хто облаштовує пункти незламності.

Влада закликає одеситів зберігати витримку і запрошує до пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити мобільні пристрої та отримати базову допомогу.

Нагадаємо, що в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.