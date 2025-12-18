ЄС запровадив санкції проти 41 судна тіньового флоту РФ
23:13, 18 грудня, 2025
У четвер, 18 грудня, Рада ЄС ввела санкції проти ще 41 судна, які входять до складу російського тіньового флоту нафтових танкерів.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Зазначається, що суднам заборонили заходити в порти ЄС та отримувати широкий спектр послуг, пов’язаних з морським транспортом.
У переліку не лише нафтові танкери тіньового флоту, а й судна, які перевозять військове обладнання для РФ або викрадене українське зерно та культурні цінності з України. Наразі загальна кількість суден у санкційному списку майже 600.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які входять до так званого «тіньового флоту» Росії.
