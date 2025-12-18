 Ще 41 судно тіньового флоту РФ потрапило під санкції ЄС

Клуб

ЄС запровадив санкції проти 41 судна тіньового флоту РФ

ЄС запровадив санкції проти ще 41 судна тіньового флоту РФ. Фото: СЗРУЄС запровадив санкції проти ще 41 судна тіньового флоту РФ. Фото: СЗРУ

У четвер, 18 грудня, Рада ЄС ввела санкції проти ще 41 судна, які входять до складу російського тіньового флоту нафтових танкерів.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що суднам заборонили заходити в порти ЄС та отримувати широкий спектр послуг, пов’язаних з морським транспортом.

У переліку не лише нафтові танкери тіньового флоту, а й судна, які перевозять військове обладнання для РФ або викрадене українське зерно та культурні цінності з України. Наразі загальна кількість суден у санкційному списку майже 600.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які входять до так званого «тіньового флоту» Росії.

