МикВісті знову увійшли до Мапи рекомендованих медіа

МикВісті знову увійшли до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Фото: МикВісті

Онлайн-медіа «МикВісті» вчергове потрапило до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа, яку формують Інститут масової інформації та Детектор Медіа. Таким чином, видання стало одним із п’яти з Миколаївської області, які увійшли до оновленого переліку.

Про це свідчать результати четвертої хвилі формування Мапи, до якої увійшли 253 медіа з усіх регіонів України, що на 48 більше, ніж торік.

— Для нас це не «плашка для краси», а підтвердження простого принципу: працюємо чесно, перевіряємо факти, відділяємо новини від думок і не продаємо довіру. Ми дякуємо читачам за підтримку й увагу до нашої роботи. Продовжуємо робити те, що вміємо найкраще — пояснювати, перевіряти і говорити про важливе в Миколаєві та області, - прокоментувала головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа.

Наразі Мапа охоплює 193 онлайн-медіа, 8 регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіостанцію та 31 телеканал з усіх областей країни.

Найбільше рекомендованих медіа зосереджено у Києві та Київській області — 31 видання. До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшла Одеська область, яку представляють 14 медіа. У Миколаївській області до мапи включили 8 медіа, у Херсонській — 7.

МикВісті знову увійшли до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Скриншот: Мапи рекомендованих медіа

Зокрема, на Миколаївщині до списку рекомендованих потрапили п’ять інтернет-видань, один центр журналістських розслідувань, один телеканал та одна радіостанція.

Оцінювання проводили експерти громадських організацій «Інститут масової інформації» (ІМІ) та «Детектор медіа» (ДМ). Моніторинг охоплював період жовтень–листопад 2025 року та здійснювався за методологією, що містить 14 індикаторів оцінювання, серед яких — прозорість роботи, дотримання професійних стандартів і журналістської етики. Онлайн-медіа аналізували експерти ІМІ, а радіо й телеканали — фахівці ДМ.

Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» реалізується за підтримки Європейського Союзу та має на меті підтримку українських медіа, які працюють відповідно до високих журналістських стандартів. Завдяки системі самостійної подачі заявок участь у проєкті доступна також для малих і нішевих видань. Наступну хвилю моніторингу заплановано на квітень–травень 2026 року.

Проєкт стартував у вересні 2023 року: під час першої хвилі до мапи увійшли 142 медіа, другої — 176, третьої — 205 медіаресурсів з усіх регіонів України.

Нагадаємо, що редакція миколаївського онлайн-медіа «МикВісті» увійшла до короткого списку міжнародної премії RSF «Свобода преси» (Press Freedom Awards 2025), яку щорічно організовує правозахисна організація Репортери без кордонів (Reporters Without Borders, RSF).

