 МикВісті знову на всеукраїнській Мапі рекомендованих медіа

  • пʼятниця

    19 грудня, 2025

  • 2.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 2.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

МикВісті знову увійшли до Мапи рекомендованих медіа

МикВісті знову увійшли до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Фото: МикВістіМикВісті знову увійшли до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Фото: МикВісті

Онлайн-медіа «МикВісті» вчергове потрапило до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа, яку формують Інститут масової інформації та Детектор Медіа. Таким чином, видання стало одним із п’яти з Миколаївської області, які увійшли до оновленого переліку.

Про це свідчать результати четвертої хвилі формування Мапи, до якої увійшли 253 медіа з усіх регіонів України, що на 48 більше, ніж торік.

— Для нас це не «плашка для краси», а підтвердження простого принципу: працюємо чесно, перевіряємо факти, відділяємо новини від думок і не продаємо довіру. Ми дякуємо читачам за підтримку й увагу до нашої роботи. Продовжуємо робити те, що вміємо найкраще — пояснювати, перевіряти і говорити про важливе в Миколаєві та області, - прокоментувала головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа.

Наразі Мапа охоплює 193 онлайн-медіа, 8 регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіостанцію та 31 телеканал з усіх областей країни.

Найбільше рекомендованих медіа зосереджено у Києві та Київській області — 31 видання. До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшла Одеська область, яку представляють 14 медіа. У Миколаївській області до мапи включили 8 медіа, у Херсонській — 7.

«МикВісті» знову увійшли до всеукраїнської. Скриншот: Мапи рекомендованих медіа. Скриншот: Мапи рекомендованих медіаМикВісті знову увійшли до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Скриншот: Мапи рекомендованих медіа

Зокрема, на Миколаївщині до списку рекомендованих потрапили п’ять інтернет-видань, один центр журналістських розслідувань, один телеканал та одна радіостанція.

Оцінювання проводили експерти громадських організацій «Інститут масової інформації» (ІМІ) та «Детектор медіа» (ДМ). Моніторинг охоплював період жовтень–листопад 2025 року та здійснювався за методологією, що містить 14 індикаторів оцінювання, серед яких — прозорість роботи, дотримання професійних стандартів і журналістської етики. Онлайн-медіа аналізували експерти ІМІ, а радіо й телеканали — фахівці ДМ.

Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» реалізується за підтримки Європейського Союзу та має на меті підтримку українських медіа, які працюють відповідно до високих журналістських стандартів. Завдяки системі самостійної подачі заявок участь у проєкті доступна також для малих і нішевих видань. Наступну хвилю моніторингу заплановано на квітень–травень 2026 року.

Реклама

Проєкт стартував у вересні 2023 року: під час першої хвилі до мапи увійшли 142 медіа, другої — 176, третьої — 205 медіаресурсів з усіх регіонів України.

Нагадаємо, що редакція миколаївського онлайн-медіа «МикВісті» увійшла до короткого списку міжнародної премії RSF «Свобода преси» (Press Freedom Awards 2025), яку щорічно організовує правозахисна організація Репортери без кордонів (Reporters Without Borders, RSF).

Приєднуйтесь до Клубу МикВісті. Підтримайте журналістику, що змінює регіон.

Останні новини про: Медіа

Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо
Журналістам відкриють доступ до будівлі міськради Миколаєва за індивідуальними картками, — Сєнкевич
Через монтаж промови Трамп вимагає від BBC $10 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині податкова відкрила 267 проваджень проти бізнесу, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

«Огірок із пліснявою та обвітрений сир», — у Миколаєві батьки знову скаржаться на якість безоплатних обідів у школах

Ірина Олехнович
новини

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

Марія Хаміцевич
новини

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медіа

Через монтаж промови Трамп вимагає від BBC $10 млрд
Журналістам відкриють доступ до будівлі міськради Миколаєва за індивідуальними картками, — Сєнкевич
Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо

FPV-дрони чотири рази атакували громади Миколаївщини

На Миколаївщині податкова відкрила 267 проваджень проти бізнесу, — аналітика

«Огірок із пліснявою та обвітрений сир», — у Миколаєві батьки знову скаржаться на якість безоплатних обідів у школах