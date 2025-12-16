 Трамп подав позов проти BBC на 10 мільярдів доларів

Клуб

Через монтаж промови Трамп вимагає від BBC $10 млрд

Трамп подав позов проти BBC на 10 мільярдів доларів. Фото: GETTY IMAGESТрамп подав позов проти BBC на 10 мільярдів доларів. Фото: GETTY IMAGES

Президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти BBC, звинувативши британського мовника у підробленні його виступу напередодні штурму Капітолія у січні 2021 року. Йдеться про фрагмент промови, використаний у документальному фільмі.

Про це повідомила BBC.

Позов стосується документального проєкту Panorama, в якому BBC показала змонтований уривок виступу Дональда Трампа 6 січня 2021 року. У фільмі поєднали дві частини його промови, виголошені з різницею понад 50 хвилин.

Зокрема, спочатку Дональд Трамп заявив, що учасники акції підуть до Капітолія, аби підтримати сенаторів і конгресменів. Пізніше, вже наприкінці виступу, він сказав фразу про «боротьбу». У документальному фільмі ці висловлювання були змонтовані як єдиний заклик, у якому Дональд Трамп нібито заявляє, що піде до Капітолія разом із прихильниками і «боротиметься, як чорти».

Юристи Дональда Трампа назвали такий монтаж дифамацією та звинуватили BBC у навмисному, зловмисному й оманливому викривленні його слів. У позові президент США вимагає по 5 мільярдів доларів компенсації за двома пунктами — наклеп та порушення законодавства про торговельну практику.

Водночас у BBC визнали, що спосіб монтажу міг створити хибне враження, ніби Дональд Трамп безпосередньо закликав до насильства. При цьому мовник заперечив наявність підстав для судового позову про дифамацію.

Також слід зазначити, що в уряді Великої Британії вважають правильною позицію національного мовника BBC, який вирішив захищатися у суді, пише Суспільне.

Нагадаємо, що генеральний директор BBC Тім Дейві та керівниця відділу новин Дебора Тернесс оголосили про відставку після скандалу навколо документального фільму «Трамп: Другий шанс?».

Сам Дональд Трамп назвав керівництво BBC «корумпованими журналістами». За його словами, їх спіймали на «підробці» його «ідеального» виступу.

Трамп заявив, що Україна «ніколи не мала шансів» на вступ до НАТО
Трамп заявив, що 82% українців вимагають мирної угоди з Росією
Трамп заявив, що лише Зеленський незадоволений американським планом завершення війни
