BBC перепросила Трампа за змонтовану промову, але платити компенсацію відмовилася

BBC перепросила Трампа за змонтовану промову. Фото: 8am.media

Телерадіомовна корпорація BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за те, що у документальному фільмі показала змонтовану промову, яка могла ввести глядачів в оману. Водночас компанія заявила, що не виплачуватиме компенсацію.

У BBC визнали, що монтаж створив «помилкове враження, ніби президент Дональд Трамп прямо закликав до насильницьких дій», та повідомили, що програма більше не виходитиме в ефір. Компанія зазначила, що редактори ненавмисно поєднали фрагменти виступу Дональда Трампа так, ніби це був один безперервний уривок, хоча насправді між озвученими словами була пауза понад 50 хвилин.

Попри вибачення, у корпорації заявили, що «категорично не погоджуються» з претензіями Дональда Трампа щодо наклепу. BBC також відмовляється платити компенсацію в 1 мільярд доларів, якої вимагають адвокати американського президента.

Нагадаємо, що генеральний директор BBC Тім Дейві та керівниця відділу новин Дебора Тернесс оголосили про відставку після скандалу навколо документального фільму «Трамп: Другий шанс?».

ВВС звинуватили у маніпуляції промовою Дональда Трампа — у фільмі репліки з різних частин виступу 6 січня 2021 року змонтували так, щоб створити враження, ніби Дональд Трамп закликав до заворушень у Капітолії. Внутрішню службову записку ВВС, що підтвердила редагування, оприлюднила газета Telegraph.

Сам Дональд Трамп назвав керівництво BBC «корумпованими журналістами». За його словами, їх спіймали на «підробці» його «ідеального» виступу.