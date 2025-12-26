 Зеленський анонсував зустріч із Трампом найближчим часом

  пʼятниця

    26 грудня, 2025

«Багато може вирішитися до нового року», — Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Архівне фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський та Дональд Трамп. Архівне фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами глави держави, очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров поінформував його про останні контакти з американською стороною.

«Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року», — написав Володимир Зеленський.

Президент також нагадав, що напередодні провів розмову зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час спілкування сторони обговорили низку важливих робочих питань.

«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир — це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

За словами президента, Україна також готова до окремої зустрічі зі США на рівні лідерів для обговорення чутливих питань, зокрема територіальних.

