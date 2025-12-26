«Багато може вирішитися до нового року», — Зеленський анонсував зустріч із Трампом
12:09, 26 грудня, 2025
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
За словами глави держави, очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров поінформував його про останні контакти з американською стороною.
«Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року», — написав Володимир Зеленський.
Президент також нагадав, що напередодні провів розмову зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час спілкування сторони обговорили низку важливих робочих питань.
«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир — це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.
За словами президента, Україна також готова до окремої зустрічі зі США на рівні лідерів для обговорення чутливих питань, зокрема територіальних.
