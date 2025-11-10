  • понеділок

    10 листопада, 2025

  • 14.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 14.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп назвав керівництво BBC «корумпованими журналістами»

Дональд Трамп звинуватив BBC у фальсифікації його виступу та впливі на вибори. Фото: Getty ImagesДональд Трамп звинуватив BBC у фальсифікації його виступу та впливі на вибори. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівників BBC у спробі вплинути на результат президентських виборів, що відбулися 2024 року.

Про це глава Білого дому написав у Truth Social, повідомляє «РБК-Україна».

Дональд Трамп згадав генерального директора BBC Тіма Деві, який йде у відставку, та гендиректорку новин Дебору Тернес. За його словами, їх спіймали на «підробці» його «ідеального» виступу 6 січня.

Реклама

«Керівництво BBC, включно з Тімом Деві, звільняється або було звільнене, тому що їх спіймали на «підробці» мого дуже гарного (ІДЕАЛЬНОГО!) виступу 6 січня. Дякую The Telegraph за викриття цих корумпованих журналістів. Це дуже нечесні люди, які намагалися вплинути на результати президентських виборів», — написав Дональд Трамп.

Він також наголосив, що BBC представляє країну, яку багато хто вважає головним союзником США.

«Який жахливий удар по демократії!» — додав президент.

Нагадаємо, що генеральний директор BBC Тім Дейві та керівниця відділу новин Дебора Тернесс оголосили про відставку після скандалу навколо документального фільму «Трамп: Другий шанс?».

ВВС звинуватили у маніпуляції промовою Дональда Трампа — у фільмі репліки з різних частин виступу 6 січня 2021 року змонтували так, щоб створити враження, ніби Дональд Трамп закликав до заворушень у Капітолії. Внутрішню службову записку ВВС, що підтвердила редагування, оприлюднила газета Telegraph.

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп заявив про «значний прогрес» у завершенні війни між Росією та Україною
На авіабазі, звідки літає Трамп, знайшли посилку з білим порошком: після відкриття занедужали кілька людей
Керівництво BBC подало у відставку через скандал із фільмом про Трампа
Реклама

Читайте також:

новини

Громада, влада та бізнес: у Миколаєві вперше за 15 років оновлять Статут міста

Анна Гакман
новини

«Навіщо інвестувати в Миколаїв?», — Сєнкевич вважає, що без додаткових фінансових ресурсів у місті не буде розвитку економіки

Даріна Мельничук
новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дональд Трамп

Керівництво BBC подало у відставку через скандал із фільмом про Трампа
На авіабазі, звідки літає Трамп, знайшли посилку з білим порошком: після відкриття занедужали кілька людей
Трамп заявив про «значний прогрес» у завершенні війни між Росією та Україною

«Навіщо інвестувати в Миколаїв?», — Сєнкевич вважає, що без додаткових фінансових ресурсів у місті не буде розвитку економіки

НАБУ прийшло з обшуками до екс-міністра енергетики Галущенка: розслідується масштабна операція з викриття корупції

2 години тому

Медіа: НАБУ проводить обшук у співвласника «Кварталу 95» Міндіча

Головне сьогодні