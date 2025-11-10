Трамп назвав керівництво BBC «корумпованими журналістами»

Дональд Трамп звинуватив BBC у фальсифікації його виступу та впливі на вибори. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівників BBC у спробі вплинути на результат президентських виборів, що відбулися 2024 року.

Про це глава Білого дому написав у Truth Social, повідомляє «РБК-Україна».

Дональд Трамп згадав генерального директора BBC Тіма Деві, який йде у відставку, та гендиректорку новин Дебору Тернес. За його словами, їх спіймали на «підробці» його «ідеального» виступу 6 січня.

«Керівництво BBC, включно з Тімом Деві, звільняється або було звільнене, тому що їх спіймали на «підробці» мого дуже гарного (ІДЕАЛЬНОГО!) виступу 6 січня. Дякую The Telegraph за викриття цих корумпованих журналістів. Це дуже нечесні люди, які намагалися вплинути на результати президентських виборів», — написав Дональд Трамп.

Він також наголосив, що BBC представляє країну, яку багато хто вважає головним союзником США.

«Який жахливий удар по демократії!» — додав президент.

Нагадаємо, що генеральний директор BBC Тім Дейві та керівниця відділу новин Дебора Тернесс оголосили про відставку після скандалу навколо документального фільму «Трамп: Другий шанс?».

ВВС звинуватили у маніпуляції промовою Дональда Трампа — у фільмі репліки з різних частин виступу 6 січня 2021 року змонтували так, щоб створити враження, ніби Дональд Трамп закликав до заворушень у Капітолії. Внутрішню службову записку ВВС, що підтвердила редагування, оприлюднила газета Telegraph.