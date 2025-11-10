  • понеділок

Керівництво BBC подало у відставку через скандал із фільмом про Трампа

Керівниця відділу новин Дебора Тернесс та гендиректор BBC Тім Дейві. Фотоколлаж: ФокусКерівниця відділу новин Дебора Тернесс та гендиректор BBC Тім Дейві. Фотоколлаж: Фокус

Генеральний директор BBC Тім Дейві та керівниця відділу новин Дебора Тернесс оголосили про відставку після скандалу навколо документального фільму «Трамп: Другий шанс?».

Як повідомляє BBC, мовника звинуватили у маніпуляції промовою Дональда Трампа — у фільмі репліки з різних частин виступу 6 січня 2021 року змонтували так, щоб створити враження, ніби Дональд Трамп закликав до заворушень у Капітолії.

Внутрішню службову записку ВВС, що підтвердила редагування, оприлюднила газета Telegraph.

Витік службової записки надійшов від Майкла Прескотта, колишнього незалежного зовнішнього радника комітету з редакційних стандартів мовника. Він залишив цю посаду в червні.

«Загалом BBC працює добре, але були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе повну відповідальність», — заявив Тім Дейві.

Тім Дейві заявив, що бере «повну відповідальність» за помилки, а Дебора Тернесс зазначила, що суперечка навколо фільму «завдає шкоди BBC».

Міністерка культури Ліза Нанді назвала звинувачення проти мовника «дуже серйозними» та наголосила на необхідності перевірки редакційних стандартів.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт відреагувала на подію у соцмережі X, натякнувши на «перемогу Трампа» у його війні з «фейковими новинами».

Що сталося в Капітолії?

На тлі заворушень у США Конгрес підрахував голоси Колегії виборців на президентських виборах. Перемогу кандидата Джо Байдена офіційно затвердили.

Формальний підрахунок голосів виборців у Конгресі є обов’язковим етапом президентських виборів у США. За результатами голосування Джо Байден отримав 306 голосів, тоді як Дональд Трамп — 232. Однак перед початком процедури підрахунку прихильники Трампа штурмували Капітолій і навіть увірвалися до зали Сенату.

Тоді під час заворушень у Вашингтоні загинула ветеранка ВВС США Ешлі Беббіт, яка прослужила в армії 14 років.

Згідно з опитуваннями, 45% прихильників Республіканської партії підтримали дії екстремістів, які захопили Капітолій.

