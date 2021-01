В США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщают источники CNN, полиция Капитолия запросила помощь со стороны других правоохранительных структур в связи со сложившейся ситуацией. Несколько протестующих бьют окна и ломают двери.

Pro-Trump protesters have breached the police lines around the East Front of the Capitol and are now crowded on the steps outside. pic.twitter.com/mjG2AKedCf