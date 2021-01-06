В США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщают источники CNN, полиция Капитолия запросила помощь со стороны других правоохранительных структур в связи со сложившейся ситуацией. Несколько протестующих бьют окна и ломают двери.

фото: Twiiter @igorbobic

Pro-Trump protesters have breached the police lines around the East Front of the Capitol and are now crowded on the steps outside. pic.twitter.com/mjG2AKedCf — Steven Portnoy (@stevenportnoy) January 6, 2021

Как пишет РБК-Украина, протестующие ворвались в зал заседаний Сената. В связи с протестами Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

фото: Twiiter @igorbobic

В столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что устроит «адскую битву» за должность, если демократы «захватят» Сенат и Белый дом.