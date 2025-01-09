На Миколаївщині у 2024 році система «Безпечне місто» допомогла розкрити понад тисячу злочинів

Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині завдяки системі відеоспостереження «Безпечне місто» поліцейські розкрили понад тисячу злочинів. Водночас, для покриття всієї області наявних камер недостатньо.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області, наразі до системи підключено понад одну тисячу відеокамер, які дозволяють спостерігати за ситуацією на вулицях регіону у режимі реального часу.

За допомогою цієї технології аналітики можуть швидко відстежувати маршрути пересування підозрюваних, розпізнавати обличчя, одяг, а також ідентифікувати транспортні засоби за маркою, моделлю чи кольором. Окрім того, система здатна виявляти підозрілі або потенційно небезпечні предмети у громадських місцях.

Так, протягом 2024 року на Миколаївщині розкрили понад три тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів, із яких понад 1,1 тисячі — завдяки роботі «Безпечного міста».

У січні 2025 року у Миколаєві планують підключити до системи ще 104 вже встановлені відеокамери. Також у планах розширення мережі на території області шляхом встановлення додаткових дві тисяч камер у громадах.

Раніше повідомлялось, що миколаївці та підприємці тепер можуть підключати свої приватні камери до системи відеоспостереження «Безпечне місто».