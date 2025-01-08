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У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Сергій Саковський. Фото: МикВістіСергій Саковський. Фото: МикВісті

На початку навчального року 17 шкіл та дитячих садків у Первомайському районі Миколаївської області призупинили свою роботу через недостатню кількість дітей.

Про це повідомив очільник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу 8 січня, повідомляють «МикВісті».

– Призупинення було згідно з рішенням органу місцевого самоврядування, але у нас сьогодні всі діти охопленні навчанням, з яких зареєстровано 824 дитини з числа ВПО, де здобуває середню освіту  581 учень і 243 учня здобувають дошкільну освіту – повідомив Сергій Саковський.

Загалом у Первомайському районі у закладах дошкільної та середньої освіти навчається 17 тисяч 459 дітей, що є 100 відсотковим показником.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2024 році в Первомайському районі Миколаївської області було зареєстровано 12 тисяч 145 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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