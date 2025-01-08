У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Сергій Саковський. Фото: МикВісті

У 2024 році в Первомайському районі Миколаївської області було зареєстровано 12 тисяч 145 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це розказав начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу 8 січня,повідомляють «МикВісті».

Зазначається, що до кінця року кількість зареєстрованих ВПО знизилась до 10 тисяч 572 осіб.

– Станом на початок 2024 у районі було зареєстровано 12 тисяч 145 осіб з числа ВПО, до кінця року кількість зареєстрованих зменшилася до 10 тисяч 572 осіб. Загалом за минулий рік на виплати допомоги на проживання в Первомайському районі було виділено 154 мільйона 800 тисяч.Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума виплат для ВПО склала 765 мільйона 200 тисяч гривень, – сказав Сергій Саковський.

Нагадаємо, під час свого брифінгу очільник Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив, що станом на кінець грудня 2024 року коштів будівництво нового житлового комплексу у Первомайську Миколаївської області немає.