«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Ескіз будівництва нового житлового комплексу у Первомайську, фото узято з єдиної цифрової системи DREAM

Станом на кінець грудня 2024 року коштів будівництво нового житлового комплексу у Первомайську Миколаївської області немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Наразі вже розроблено проєкт будівництва житлового комплексу, додав він. Роботи можуть зайняти майже сім років.

— Будівництво житла для наших ВПО в Первомайську. Проєкт готовий. На жаль, зараз на це немає фінансування, але хочемо, щоб воно з'явилося. Можливо, будуватимемо чергами. Ми не зможемо відразу побудувати, ми не витратимо стільки грошей для того, щоб побудувати усі 26 багатоквартирних будинків. Але це є пріоритетом. Ми боремося для того, щоб ми почали цей проєкт і щоб ми могли роздати ще більше квартир, – сказав Віталій Кім.

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Житловий мікрорайон у Первомайську

На будівництво житлового мікрорайону для переселенців у Первомайську потрібно 3,3 мільярда гривень. Наразі коштів на будівництво нового житлового мікрорайону немає, тому цей проєкт додали до єдиної цифрової системи DREAM.

Всього там планують побудувати 26 багатоквартирних будинків. Вони будуть призначені лише для тимчасового проживання переселенців й передавати квартири у власність не панують, повідомив «МикВісті» заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

Загалом будівництво мікрорайону для переселенців передбачає чотири черги робіт:

І черга — будівництво 5 будинків на 338 квартир, загальною вартістю 741,3 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 1259 мешканців.

ІІ черга — будівництво 3 будинків на 195 квартир, загальною вартістю 368,8 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 726 мешканців.

ІІІ черга — будівництво 12 будинків на 780 квартир, загальною вартістю 1,4 мільярда гривень. Передбачається, що там проживатиме 2904 мешканця.

IV черга — будівництво 6 будинків на 390 квартир, загальною вартістю 769,8 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 1452 мешканця.

Згодом стало відомо, що реалізація проєкту передбачається у кілька етапів, і зараз тривають перемовини з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.

Однак за майже два роки ніхто з інвесторів та міжнародних партнерів не виявив бажання профінансувати будівництво житлового мікрорайону, розповів заступник начальника департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат.

Будівництво нового житлового комплексу у Первомайську відповідно до проєкту може зайняти майже сім років. Однак в ОВА розраховують збудувати новий житловий комплекс вдвічі швидше — за три роки.