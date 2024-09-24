Будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську може зайняти майже 7 років, — ОВА

Ескіз будівництва нового житлового комплексу у Первомайську, фото узято з єдиної цифрової системи DREAM

Будівництво нового житлового комплексу у Первомайську Миколаївської області відповідно до проєкту може зайняти майже сім років.

Про це «МикВісті» повідомили у Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.

Однак в ОВА розраховують збудувати новий житловий комплекс вдвічі швидше — за три роки.

— 81 місяць — це в разі виконання робіт черга за чергою. Найдовший термін реалізації займає третя черга робіт — 36 місяців, тобто 3 роки. Відповідно, за умови виконання будівельних робіт по усім чотирьом чергам паралельно загальний час будівництва буде складати 36 місяців, — повідомили там.

Загалом будівництво мікрорайону для переселенців передбачає чотири черги робіт:

І черга — будівництво 5 будинків на 338 квартир, загальною вартістю 741,3 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 1259 мешканців.

— будівництво 5 будинків на 338 квартир, загальною вартістю 741,3 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 1259 мешканців. ІІ черга — будівництво 3 будинків на 195 квартир, загальною вартістю 368,8 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 726 мешканців.

— будівництво 3 будинків на 195 квартир, загальною вартістю 368,8 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 726 мешканців. ІІІ черга — будівництво 12 будинків на 780 квартир, загальною вартістю 1,4 мільярда гривень. Передбачається, що там проживатиме 2904 мешканця.

— будівництво 12 будинків на 780 квартир, загальною вартістю 1,4 мільярда гривень. Передбачається, що там проживатиме 2904 мешканця. IV черга — будівництво 6 будинків на 390 квартир, загальною вартістю 769,8 мільйона гривень. Передбачається, що там проживатиме 1452 мешканця.

— Тобто всього планується будівництво 26 будинків! Що дає достатньо довгий час реалізації, — додали в ОВА.

Загальна вартість будівництва складає 3,3 мільярда гривень. Наразі коштів на будівництво нового житлового мікрорайону немає, тому цей проєкт додали до єдиної цифрової системи DREAM.

Житловий мікрорайон у Первомайську

На будівництво житлового мікрорайону для переселенців у Первомайську Миколаївської області потрібно 3,3 мільярда гривень. Цей комплекс на 26 багатоквартирних будинків призначений лише для тимчасового проживання переселенців, й передача квартир у власність не передбачається, повідомив «МикВісті» заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

Згодом стало відомо, що реалізація проєкту передбачається у кілька етапів, і зараз тривають перемовини з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.

Однак за майже два роки ніхто з інвесторів та міжнародних партнерів не виявив бажання профінансувати будівництво житлового мікрорайону, розповів заступник начальника департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат.