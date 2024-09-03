За майже два роки ніхто з інвесторів та міжнародних партнерів не виявив бажання профінансувати будівництво житлового мікрорайону для переселенців у Первомайську за 3,3 мільярда гривень.

Про це під час брифінгу 3 вересня розповів заступник начальника департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат, пишуть «МикВісті».

Проєкт, розроблений департаментом архітектури ще у 2022 році, передбачає будівництво 26 житлових корпусів з 1703 квартирами для переселенців. Він включає всі заходи доступності для маломобільного населення та укриття в кожному будинку.

Будівництво планувалося розділити на чотири черги. Перша черга передбачає зведення п’яти корпусів на 338 квартир, друга — три корпуси на 195 квартир, третя — 12 корпусів на 780 квартир, а завершальна четверта черга включає шість корпусів на 390 квартир.

За словами Євгена Скарлата, данські партнери та інші міжнародні організації розглядали можливість надання фінансової допомоги, також вивчалися можливості фінансування з державного бюджету. Але протягом року так і не вдалося знайти необхідні кошти для старту будівництва.

— Цей проєкт дуже потрібен, тому що всі знають, що потреба розселені громадян, які втратили власне житло, або були вимушені покинути власні домівки під час окупації дуже великі. Первомайськ ми обрали з міркувань того, що там тихо. Цей проєкт готовий до реалізації, але через велику суму не знайшлось ще інвесторів. Хочу наскільки я знаю нашим данським партнерам, розглядалось його дофінансування, та іншим міжнародним партнерам, вишукувалась можливість фінансування з Державного бюджету, але поки що коштів немає. Земельні ділянки вже сформовані, територія є, — сказав він.

Переселенці на Миколаївщині

Станом на початок 2024 року, в Миколаївській області перебувало понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

Зокрема в період з січня по травень на Первомайщині 1953 людини мали статус безробітного.

Нагадаємо, що у Вознесенську хочуть збудувати житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб на базі пошкодженої внаслідок обстрілів нежитлової будівлі. Місцева влада шукає донорів для фінансування проєкту.

Крім того, в одному з районів Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «МикВісті» розповіли детальніше.

У грудні 2023 року повідомлялось, що центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченкове.