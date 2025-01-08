«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Директор КП Дмитро Чучмай зауважив, що поліція також перешкоджає роботі комунальників. Скриншот з відео МикВісті

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай запевнив, що обрізка дерев на Соборній не може нашкодити подальшому їх розвитку. Ця процедура виконується виключно для здоровʼя платанів.

Так у коментарі «МикВісті» він пояснив дії фахівців підприємства, через які останні дні виник скандал.

За його словами, крім того, що обрізка має забезпечити розвиток дерева, це також убезпечує жителів міста, які там гуляють. Дмитро Чучмай зауважив, що КП отримало більше 100 звернень від миколаївців.

— По перше, це для здоровʼя дерева. Всі платани по вулиці Соборній були висаджені в 51-54-му роках десь так. Підрізали їх у 2019-му році. Тобто пройшло вже 5 років. Ще раз, це для здоровʼя дерева. По-друге, це безпека мешканців міста Миколаєва, котрі постійно гуляють по цій вулиці. Це єдина вулиця в Миколаєві пішохідна завдовжки 1,5 кілометри, — сказав Дмитро Чучмай. — А багато звернень ви з цього приводу отримали від людей? — перепитав журналіст «МикВісті». — Так, дуже багато. — Дуже багато це 5 чи 100? — Якщо по Соборній, то десь 100 точно. Люди просять. Гілки нависають над пішохідною частиною, загрожуючи безпеці наших мешканців. Ми неодноразово мали випадки, коли гілки травмували пішоходів, падали на машини. Ця проблема є постійно. Наразі всі агротехнічні терміни дозволяють нам привести до ладу Соборну, де такий великий трафік людей. Все виконується в рамках нашої господарської діяльності. Тут зарплатня фахівців, які виконують роботу, водія та вишки. — А приблизно не можете сказати, скільки коштують роботи по Соборній? — Ні, не скажу.

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Крім того, він заперечив заяви екоінспекторів, які стверджують, що комунальне підприємство виконує обрізку без дозволу. Однак директор КП показав рішення виконавчого комітету, за яким їм була надана можливість обрізки дерев без окремих дозволів.

— Є рішення виконкому, згідно якого нас зобовʼязали виконувати ці роботи. Є розпорядження від 2023 року управління комунального майна передати на баланс КП зелені насадження по місту. 24 березня 2023 року рішення виконкому №178 Про розмежування відповідальності за утримання обʼєкктів благоустрою. І тут те, про що я казав — знесення дерев, обрізання. На обрізку окремий дозвіл не потрібен, — сказав Дмитро Чучмай. — Ви гарантуєте, що дерева не постраждають, а стануть здоровіші? — уточнив журналіст. — Так. В 2023 році ми виконували такі ж роботи тільки на Адміральській. Така ж була думка Наталі Борчук, що нанесена шкода, гинуть дерева. Але була відкрита кримінальна справу, яку закрили через відсутність складу злочину. Зараз ті дерева, які ми обрізали торік, в нас є фото, як вони ростуть і як чудово себе почувають, — відповів посадовець.

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм.

Раніше в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.