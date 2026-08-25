У Новому Бузі водоканал має ₴2,3 млн боргу за світло та просить закрити частину боргу з бюджету громади

Засідання сесії Новобузької громади. Фото: Новобузька громада

У Новому Бузі комунальному підприємству «Водопровідні мережі» виділять 1,7 мільйона гривень фінансової підтримки, щоб допомогти погасити заборгованість за електроенергію.

Відповідне питання розглянули на засіданні бюджетної комісії Новобузької міської ради та погодили на сесії, повідомляють «МикВісті».

Як повідомила секретар міської ради Валентина Остапенко під час засідання комісії, загальна заборгованість підприємства наразі становить 2 мільйони 278 тисяч гривень. Водночас можливості міського бюджету дозволяють спрямувати водоканалу лише 1,7 мільйона гривень.

Керівник КП «Водопровідні мережі» Вадим Висоцький пояснив, що на початку 2026 року борг водоканалу за електроенергію становив близько 3,2 мільйона гривень. За його словами, влітку підприємству вдалося скоротити заборгованість завдяки економії та роботі на ринку електроенергії.

— На начало цього року був борг з електроенергію 3,2 мільйона гривень. За літній період після підняття тарифу підприємство було спроможнє за рахунок економії сплатити наперед поточні платежі і наперед 1 мільйон 20 тисяч. Тобто на сьогоднішній день осталося 2 мільйони 278 тисяч, — зазначив керівник підприємства.

Тому водоканал просить 1 мільйон 700 тисяч допомоги та погасити основну частину боргу. Ще близько 400 тисяч гривень, за словами керівника, підприємство розраховує сплатити самостійно до середини вересня.

Окремо обговорили будівництво сонячної електростанції для підприємства. Роботи продовжуються після внесення змін до проєкту. За словами Вадима Висоцького, вартість робіт через ці зміни збільшувати не планують.

— Будівництво продовжується. Внесли деякі зміни, тому що Антимонопольний комітет та Держаудит не дозволили підряднику працювати, пока не буде повністю внесено зміни до проєкту, тому, що рельєф грунту трохи не відповідав. От тепер вони почали із четверга працювати, заливають бетоном стовбчики, — розповів керівник водоканалу.

Також підприємство розраховує на подальше скорочення витрат завдяки вже реалізованим інфраструктурним проєктам. Зокрема, нова водопровідна труба, побудована минулого року, дозволила економити близько 50 тисяч гривень щомісяця. Крім того, споживання електроенергії скоротилося приблизно на 30 тисяч кВт на місяць.

За словами керівника підприємства, якщо заплановані роботи з встановлення електростанції вдасться завершити, з весни наступного року у Новому Бузі планують збільшити тривалість подачі води населенню — орієнтовно з 6:00 до 21:00.

Питання про затвердження програми фінансової підтримки КП «Водопровідні мережі» розглянули на засіданні сесії без обговорення.

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі витратять ще 9,8 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій. Цього разу роботи передбачені на території насосної станції водоканалу.

Нагадаємо, що наприкінці червня депутати Новобузької міської ради погодили виділення понад 2 мільйонів гривень на роботи з підключення сонячних панелей. Загалом у бюджеті громади на 2026 рік на підтримку КП «Водопровідні мережі» передбачили 15,3 мільйона гривень.

Раніше Новобузька громада підписала меморандум із ЮНІСЕФ та залучила близько 19 мільйонів гривень міжнародної допомоги. Гроші направили на модернізацію мереж водопостачання, заміну труб та проєктування сонячної електростанції.

Напомним, что в конце июня депутаты Новобугского городского совета одобрили выделение более 2 миллионов гривен на работы по подключению солнечных панелей. Всего в бюджете громады на 2026 год на поддержку КП «Водопроводные сети» предусмотрено 15,3 миллиона гривен.

Ранее Новобужская громада подписала меморандум с ЮНИСЕФ и привлекла около 19 миллионов гривен международной помощи. Средства были направлены на модернизацию сетей водоснабжения, замену труб и проектирование солнечной электростанции.