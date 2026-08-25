Геріатричний пансіонат у Миколаєві розрахований лише на 42 місця

Три геріатричні пансіонати Миколаївщини розраховані на 350 місць. Ілюстративне фото Срібний вік

Для людей похилого віку та людей з інвалідністю у Миколаєві та області є три комунальні геріатричні пансіонати, які фінансують з міського та обласного бюджетів. У цілому у них 353 місця. З них у Миколаєві лише 42 місця.

Про це йдеться у відповідях міського і обласного департаментів соціального захисту населення на запит «МикВісті».

Миколаїв

Департамент праці та соцзахисту населення Миколаївської міськради повідомив, що у місті є один комунальний інтернат для людей похилого віку та людей з інвалідністю, де вони можуть перебувати стаціонарно. Це — КУ «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая».

У геріатричному будинку можуть жити люди похилого віку та люди з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування. Будинок милосердя розрахований на 42 людини та має три резервних місця, щоб в екстрених випадках розмістити переселенців.

Геріатричний будинок фінансують з бюджету Миколаєва: на 2025 рік установа отримала 8,63 мільйони гривень, на 2026 рік запланували фінансування 10,56 мільйонів гривень.

Також у департаменті соцзахисту пояснили, кого приймають до геріатричного будинку:

пенсіонерів, а також тих, кому до досягнення пенсійного віку залишилося не більш як півтора року;

людей з інвалідністю старше 50 років, яким потрібен за станом здоров'я потрібен догляд та соціально-побутове обслуговування.

Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая. Фото: ТРК «МАРТ»

Міський геріатричний будинок милосердя може надавати як платні послуги, зокрема диференційовані (які розраховуються залежно від індивідуальних потреб — прим.), так і безкоштовні.

На повне утримання за рахунок держави безкоштовно до будинку милосердя приймають:

людей з інвалідністю I групи;

людей похилого віку, людей з інвалідністю II-III груп, якщо загальний середньомісячний дохід становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 5 190 гривень.

Також у департаменті уточнили, що передбачена диференційована оплата для людей похилого віку, людей з інвалідністю II-III груп, якщо їхній загальний середньомісячний дохід більше 5 190 гривень, але не вище 10 380 гривень.

Оплачувати послуги у геріатричному будинку мають люди похилого віку та люди з інвалідністю II-III груп, якщо їхній дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми.

«Якщо є вільні місця, до установи можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати послуг», — повідомили у департаменті.

Як влаштовують людей у геріатричний панcіонат

У департаменті соцзахисту повідомили, що оцінюють потреби сім’ї та людини. Соціальні працівники під час виїзду проводять співбесіду із заявником або людиною, яку хочуть влаштувати до будинку-інтернату: які є підстави для звернення, який стан здоров'я, чи може людина себе обслуговувати, чи є родичі. Крім того, запитують, чи хоче людина жити далі у геріатричному будинку.

Після цього людину інформують про всі послуги. Для влаштування у будинок милосердя потрібно підготувати висновки медичної комісії.

Якщо місць у геріатричному будинку немає, міський департамент соцзахисту звертається до обласного підрозділу для розгляду звернення.

Область

Як відповіли в департаменті соцзахисту Миколаївської ОВА, в області є два спеціалізованих комунальних заклади для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Усього у них 311 місць: у КУ «Миколаївський геріатричний пансіонат» — 151, у КУ «Вознесенський геріатричний пансіонат» — 160.

Обидва пансіонати фінансують з обласного бюджету. У 2025 році Миколаївський геріатричний пансіонат витратив 20,96 мільйона гривень, на 2026 рік передбачили фінансування 24,14 мільйона гривень.

Вознесенський геріатричний пансіонат за минулий рік використав 18,56 мільйона гривень, на цей рік йому запланували 21 мільйон гривень фінансування.

Миколаївський геріатричний пансіонат. Фото: Будинки престарілих

Нагадаємо, у лютому 2025 року Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.

У травні 2025 році заступник міського голови Анатолій Петров казав, що у Миколаєві готуються до створення нового геріатричного центру для людей похилого віку. Його збиралися відкрити до січня 2026 року.

Крім того, на сьогодні у Миколаєві працює центр соціальної реабілітації «Відновлення». У ньому прихистили 120 людей. Половина з них — люди з інвалідністю.

Центр планує облаштувати ще один корпус, щоб збільшити кількість місць для людей з інвалідністю.

Детальніше читайте у статті «МикВісті»: «Від прихистку для людей з інвалідністю та переселенців до соціального містечка: як працює центр «Відновлення» у Миколаєві».