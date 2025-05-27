  • вівторок

    27 травня, 2025

  • 16.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві планують відкрити комунальний центр для людей похилого віку

Анатолій Петров та Ірина Шамрай на брифінгу 23 травня 2025 року. Фото: «МикВісті»Анатолій Петров та Ірина Шамрай на брифінгу 23 травня 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві готуються до створення нового геріатричного центру для людей похилого віку. 

Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Петров під час брифінгу 23 травня, пишуть «МикВісті».

За його словами, необхідність створення такого закладу зумовлена поступовим старінням населення міста та зростанням кількості звернень від громадян.

— Сьогодні стоїть питання про створення сучасного геріатричного центру, тому що, населення міста Миколаєва старіє і це ми помічаємо. Є дуже багато звернень. У нас геріатричний будинок є, він дуже маленький, на 60 місць всього. І сьогодні треба створювати, є у нас приміщення, ми над цим працюємо, — зазначив Анатолій Петров.

Він додав, що місто розраховує завершити підготовку проєкту та запустити центр до січня наступного року.

— Я думаю, до січня місяця ми все-таки запустимо і завершимо цей процес, бо сьогодні велика потреба. Діти за кордоном, а батьки тут. Батьки похилого віку. І можна і платні послуги надавати, можна безплатні за кошти місцевого бюджету надавати, — розповів Анатолій Петров.

Нагадаємо, що Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.

Останні новини про: Миколаїв

Майже ₴1,2 млн штрафів: податківці перевірили нічні клуби Миколаєва
У Миколаєві поліція оштрафувала водія Tesla Cybertruck за заклеєний номерний знак
Мешканці будинку у Варварівці вже чотири дні сидять без світла та води: «Усім байдуже»
Реклама

Читайте також:

новини

Жителям Миколаївщини, які отримали інвалідність через обстріли регіону, виплатили ₴54 млн компенсації

Даріна Мельничук
новини

Миколаївські парки насварили містян, які втретє вкрали кущі лаванди у сквері

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві не вистачає 136 лікарів: майже третина медиків — пенсіонери

Аліна Квітко
новини

Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

Юлія Бойченко
новини

Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаїв

Мешканці будинку у Варварівці вже чотири дні сидять без світла та води: «Усім байдуже»
У Миколаєві поліція оштрафувала водія Tesla Cybertruck за заклеєний номерний знак
Майже ₴1,2 млн штрафів: податківці перевірили нічні клуби Миколаєва

Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

4 години тому

У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень — інакше вирішувати буде Кім

Аліна Квітко

Головне сьогодні