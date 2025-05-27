У Миколаєві планують відкрити комунальний центр для людей похилого віку

Анатолій Петров та Ірина Шамрай на брифінгу 23 травня 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві готуються до створення нового геріатричного центру для людей похилого віку.

Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Петров під час брифінгу 23 травня, пишуть «МикВісті».

За його словами, необхідність створення такого закладу зумовлена поступовим старінням населення міста та зростанням кількості звернень від громадян.

— Сьогодні стоїть питання про створення сучасного геріатричного центру, тому що, населення міста Миколаєва старіє і це ми помічаємо. Є дуже багато звернень. У нас геріатричний будинок є, він дуже маленький, на 60 місць всього. І сьогодні треба створювати, є у нас приміщення, ми над цим працюємо, — зазначив Анатолій Петров.

Він додав, що місто розраховує завершити підготовку проєкту та запустити центр до січня наступного року.

— Я думаю, до січня місяця ми все-таки запустимо і завершимо цей процес, бо сьогодні велика потреба. Діти за кордоном, а батьки тут. Батьки похилого віку. І можна і платні послуги надавати, можна безплатні за кошти місцевого бюджету надавати, — розповів Анатолій Петров.

Нагадаємо, що Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.