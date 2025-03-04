Антисанітарія, прострочені ліки та порушення прав: Офіс омбудсмана провів позапланований моніторинг приватного пансіонату для літніх людей у Миколаєві

Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.

Про це повідомляє Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області.

Зазначається, що заклад розрахований на 54 особи та поділений на три блоки, кожен із яких містить 4-5 житлових кімнат.

«Під час конфіденційного спілкування з підопічними група НПМ з’ясувала, що деякі підопічні знаходяться у пансіонаті не за власним бажанням. Аналізуючи документацію, яку надав керівник, а саме договори про надання соціальних послуг та деякі копії медичних документів підопічних, встановлені випадки влаштування до пансіонату підопічних третіми особами, які не мають спорідненого зв’язку з підопічними», – повідомляє пресслужба.

Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті, фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті, фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області

Крім того, зі слів підопічних, а також їх родичів, працівники пансіонату примусово застосовують сильнодіючі психотропні медичні препарати до підопічних на власний розсуд, без призначення лікарів.

«У більшості підопічних відсутні відповідні лікарські призначення щодо прийому зазначених препаратів. Рецептів, що дають право на придбання зазначених препаратів, персонал не надав. Слід також відзначити, що серед персоналу жодна особа не має медичної освіти, а надання медичних послуг взагалі не передбачено Положенням про діяльність закладу», – додали в Офісі омбудсмана.

Крім того, за словами представництва Уповноваженого ВРУ, в деяких мешканців пансіонату на відкритих ділянках шкіри наявні значні тілесні ушкодження, зокрема гематоми на обличчі.

Серед інших виявлених порушень:

️Антисанітарія, бруд.

Прострочені вогнегасники.

Розсипана по кімнатах отрута від тарганів та мишей.

️В холодильнику на кухні зберігаються продукти незрозумілого походження та дати використання.

️Прострочені ліки.

️Відсутність будь-яких особистих речей у підопічних, випадки зникнення телефонів.

️Несправні засоби електроживлення.

️Поламані меблі.

️Брудна постільна білизна.

️Недостатнє освітлення.

️Приміщення не провітрюються.

️Наперед проставлені показання заміру артеріального тиску підопічних.

️Випадки зникнення особистих речей та мобільних телефонів.

Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті, фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті, фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті, фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області

Після відвідування представник омбудсмана в Миколаївській області одразу звернувся до поліції з повідомленням про кримінальне правопорушення.

«Внаслідок реагування триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 138 КК України (незаконна лікувальна діяльність).Також складено відповідний звіт з недоліками та порушеннями та відправлені листи – реагування до відповідних органів для перевірки та вжиття заходів в межах компетенції», – додали в пресслужбі.

Зазначається, що Представництво Уповноваженого продовжить моніторинг дотримання прав людини.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

Тоді Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області повідомив, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.