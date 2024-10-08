У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка з допомогою данських партнерів

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбулась зустріч з директором програми Modular Nexus та головою ради Данської асоціації інженерів Фінном Дюрслевом.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, під час зустрічі обговорювали можливу співпрацю в реалізації двох соціальних об'єктів методом модульного будування.

На заході були присутні Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, його заступники Віталій Луков та Анатолій Петров, директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко, головний архітектор міста Євген Поляков, директорка департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Алла Луцька.

Зазначається, що пріоритетні цілі проєкту — допомога маломобільному населенню та підвищення рівня життя людей різного віку: від дітей до старшого населення.

«Ми тут для того, щоб допомогти людям України. Також ми хочемо допомогти Миколаєву та Укранїні підвищити рівень навичок, щоб ви могли самі будувати модульні будинки. Тобто вони будуть їхати не з Данії, це буде українське виробництво. Модульні конструкції будуватимуться на одній з українських компаній, яка має спроможність це робити», — сказав Фінн Дюрслев.

Голов ради Данської асоціації інженерів Фінн Дюрслев. Фото: Миколаївська міська рада

Пілотними проєктами обрали будівництво геріатричного пансіонату та соціального містечка — об'єкту спільного перебування для дітей та літніх людей за європейським стандартом.

Великою перевагою такого метода будівництва є швидкість. Перший проєкт, який потребуватиме адаптації під наше законодавство та норми стандартів, займе 12 місяців. Надалі проєкти будуть готові до реалізації за 2-4 місяці.

Для реалізації проєктів данська організація планує самостійно шукати та залучати донорів, щоб місто не витрачало бюджетні кошти.

«Цей проєкт дуже важливий для нас. В першу чергу ми шукаємо довготривалу співпрацю. Народ Данії вже дуже багато чим допоміг Миколаєву. Але ми хочемо не лише отримувати допомогу, ми шукаємо співпрацю, партнерство. Ми хочемо, щоб Данія відкривала тут бізнеси, створюючи робочі місця і наповнюючи наш бюджет, та ставала успішнішою разом з нами», — сказав мер Олександр Сєнкевич.

Після зустрічі учасники заходу оглянули ділянки, де планується реалізація цих соціальних проєктів. Подальшими кроками буде пошук фінансування.

Олександр Сєнкевич. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві обговорили будівництво геріатричного пансіонату і соціального містечка. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві планують реконструювати постраждалий внаслідок ворожих обстрілів мікрорайон Ліски. Ці роботи взялася профінансувати Данія.