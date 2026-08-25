Лікарня на Миколаївщині отримала понад ₴15 млн з бюджету за ненадані послуги: директору повідомили про підозру

Директору лікарні на Миколаївщині повідомили про підозру через 15 млн грн бюджетних збитків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Директора однієї з лікарень Миколаївської області підозрюють у службовій недбалості, через яку державному бюджету завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023–2025 роках лікарня уклала з Національною службою здоров’я України договори на надання медичних послуг у межах Програми медичних гарантій. Йшлося, зокрема, про хірургічні операції, паліативну допомогу та ведення вагітності.

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Як встановило слідство, лікарня не мала необхідного обладнання та фахівців для надання частини цих послуг. Попри це, до електронної системи охорони здоров’я вносили відомості про нібито надану медичну допомогу.

На підставі цих даних Національна служба здоров’я України перерахувала лікарні кошти. Слідство вважає, що через це державному бюджету завдали понад 15 мільйонів гривень збитків.

58-річному директору лікарні повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Йому загрожує до пʼяти років увʼязнення, повідомили в Нацполіції Миколаївської області. Наразі триває досудове розслідування.

Інші справи у медичній сфері Миколаївщини

Нагадаємо, у липні директору однієї з лікарень Миколаєва повідомили про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці вважають, що через неналежне виконання ним службових обов'язків медзаклад безпідставно отримав майже 11 мільйонів гривень із державного бюджету.

У березні цього року правоохоронці повідомили про підозру директорці однієї з лікарень Миколаєва. За даними слідства, посадовиця, знаючи про нестачу лікарів і необхідного обладнання, підписувала звіти про нібито повністю надані медичні послуги. Слідство вважає, що це призвело до збитків державі на понад 21 мільйон гривень.

Крім цього, у березні підозру також отримав головний лікар одного з медичних закладів Миколаєва. Тоді правоохоронці також проводили масштабні обшуки у медзакладах по всій Україні у справі про можливе внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я та фіктивні медичні послуги.

Також у жовтні 2024 року правоохоронці провели обшуки у виконувачки обов'язків керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії Віри Бєлякової. За даними слідства, під час обшуків у неї виявили понад 450 тисяч доларів.

Крім того, у грудні 2023 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого привласнення або розтрати майна в особливо великих розмірах, фігурантами якого стали виконувач обов'язків головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін та його заступниця Ірина Ткаченко.

Ще раніше, у серпні 2023 року, Державне бюро розслідувань повідомило про викриття схеми з виготовлення фіктивних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я. За версією слідства, її організував директор медзакладу разом із підлеглими та правоохоронцем.