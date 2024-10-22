У керівниці МСЕК на Миколаївщині знайшли понад $450 тис. готівкою та паспорт Росії її сина, — СБУ

Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, фото: СБУ

У керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи після обшуків правоохоронців знайшли понад 450 тисяч доларів та російський паспорт її сина.

Про це повідомляють пресслужба СБУ та Генеральної прокуратури.

Під час обшуків у жінки виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину знайдено в помешканні її сина — інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.

Виявлені кошти в помешканні керівниці МСЕК на Миколаївщині, фото: СБУ Виявлені кошти в помешканні керівниці МСЕК на Миколаївщині, фото: СБУ Виявлені кошти в помешканні керівниці МСЕК на Миколаївщині, фото: СБУ

В СБУ зазначають, що чоловік оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

У її сина знайшли паспорт Російської Федерації, фото: СБУ У її сина знайшли паспорт Російської Федерації, фото: СБУ

Також для переховування нелегальних доходів на корупційних схемах для ухилянтів вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зазначимо, що згідно зазначеної інформації на сайті управління охорони здоровʼя Миколаївської ОДА, мова може йти про виконуючу обовʼязки головного лікаря Віру Бєлякову.

На даній посаді жінка з 2019 року. В декларації за попередній рік вона вказала, що володіє трьома квартирами в Миколаєві та легковим автомобілем HYUNDAI 2013 року.

Дохід Віри Бєлякової торік склав майже 500 тисяч гривень. Ще близько 22 тисяч вона отримала пенсії.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.