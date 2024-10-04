Гроші знаходили у кожному куточку квартири: керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам

Керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам, фото: ДБР

Правоохоронці підозрюють керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина — посадовця управління Пенсійного фонду на незаконному збагачені.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах, повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства вони оформлювали інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

Зазначається, що у керівниці МСЕК в робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки чоловіків, які ухиляються від мобілізації із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам, фото: ДБР Керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам, фото: ДБР

Крім того, вдома у посадовців знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти», — йдеться у повідомленні.

В ДБР додають, що під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам, фото: ДБР Керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам, фото: ДБР Керівницю МСЕК та її сина підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей чоловікам, фото: ДБР

Слід зазначити, що родичам чиновників належать чималі статки. Зокрема, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 мільйона доларів.

В ДБР додають, що всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці перекрили канал виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень.