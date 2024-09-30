На Одещині перекрили канал виїзду чоловіків за кордон під виглядом водіїв вантажівок

На Одещині викрили канал виїзду чоловіків за кордон, фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці перекрили канал виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, керівник фірми за гроші допомагав чоловікам мобілізаційного віку виїхати за кордон, влаштовуючи їх водіями до свого товариства. Надалі відомості про нових працівників він вносив до інформаційної системи, що надавало їм правові підстави для вільного перетину кордону.

Зазначається, що отримавши у нелегальний спосіб законні підстави, чоловіки на вантажівках фірми виїжджали до Молдови. Згодом автівку до України доправляла вже зовсім інша людина.

Керівникові товариства, яке надає послуги з міжнародних вантажних перевезень повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та частиною 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 1 816 800 гривень. Максимальне покарання за інкримінованим статтями — до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Одещині правоохоронці затримали підозрюваного, який незаконно перевозив чоловіків до Республіки Молдови у схованці вантажівки за тисячу євро.