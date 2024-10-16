На Хмельниччині 49 прокурорів оформили інвалідність у голови МСЕК та покривали її

Чоловік Хмельницького обласного МСЕК під час обшуків у неї вдома. Фото: ДБР

У Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії «Слуга народу» Тетяни Крупи.

Про це повідомляє журналіст та головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов та Офіс Генерального прокурора, пише «Українська правда».

Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельниччини які скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності. Він зазначає, що прокурори отримали щонайменше 54,1 мільйони гривень пенсії – деякі оформлювали інвалідність з 2016 року, деякі останнім часом.

«Правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила «Слуга народу» Крупа, тому що були співучасниками корупційних схем», — пише журналіст.

Також він додав, що при обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Тетяни Крупи знайшли 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність.

Окрім цього, журналіст вказує на те, що зазвичай хабарі приносили жінки.

«Суть схеми в тому, що при наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не кинеться в очі, що інвалідність оформлюють жінки», — додав Юрій Бутусов.

Вивчаючи декларації хмельницьких правоохоронців журналіст помітив, що майже всі прокурори мали інвалідність.

«Майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами 2-ї групи — згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. І вони багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність — згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи», — зазначив він.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина — посадовця управління Пенсійного фонду на незаконному збагачені.