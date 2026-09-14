 На Первомайщині зафіксували перший випадок грипу А цієї осені

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Головна Новини Суспільство 18:47, 14 вересня, 2026

На Первомайщині зафіксували перший випадок грипу А цієї осені

На Первомайщині зафіксували перший випадок грипу А цієї осені. Ілюстративне фото: Печерська районна в місті Києві державна адміністраціяНа Первомайщині зафіксували перший випадок грипу А цієї осені. Ілюстративне фото: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

У Миколаївській області підтвердили перший цієї осені випадок грипу А. Захворювання виявили у чоловіка з Первомайщини, якого госпіталізували до медичного закладу.

Новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ в області розпочнеться 28 вересня, повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

«Попри те, що епідсезон ще не розпочався, на Первомайщині було зареєстровано перший цієї осені підтверджений випадок грипу А у чоловіка», — зазначили у центрі.

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Медики наголошують, що грип зазвичай починається раптово. Серед основних симптомів — висока температура, головний біль, біль у м’язах і суглобах, сильна слабкість, сухий кашель та біль у горлі. Нежить може з’явитися пізніше.

За даними центру, грип А більш мінливий за типами вірусу та може спричиняти масштабні спалахи захворювання. Грип В поширюється лише від людини до людини та також може призводити до ускладнень, зокрема бронхіту і пневмонії.

Окрему увагу медики радять звертати на симптоми, які можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби. Серед них — утруднене дихання, задишка, біль у грудях або животі, сплутаність свідомості та сильна млявість. У таких випадках рекомендують звернутися по медичну допомогу.

Одним із способів знизити ризик тяжкого перебігу грипу залишається вакцинація.

«Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту, який суттєво знижує ризик важкого перебігу. Оптимально робити щеплення напередодні сезону захворюваності (восени)», — йдеться в повідомленні.

Також медики радять регулярно мити руки, за можливості уникати контакту з хворими та користуватися масками у місцях скупчення людей під час зростання захворюваності.

Нагадаємо, що у частині регіонів України зростає попит на окремі лікарські засоби, через що запаси препаратів в аптеках скорочуються. У деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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