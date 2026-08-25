Дрон РФ атакував Миколаївщину, постраждала жінка
-
- Світлана ІванченкоКореспондентка
-
-
Російські війська атакували FPV-дроном Галицинівську громаду на Миколаївщині. Через удар постраждала 38-річна жінка.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Внаслідок атаки постраждала 38-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також через атаку пошкоджений заклад торгівлі.
Раніше на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.