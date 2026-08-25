 Дрон РФ атакував Миколаївщину, постраждала жінка

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Головна Новини Оборона 17:51, 25 серпня, 2026

Дрон РФ атакував Миколаївщину, постраждала жінка

Шахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Ілюстративне фото: ДСНС МиколаївщиниШахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Ілюстративне фото: ДСНС Миколаївщини

Російські війська атакували FPV-дроном Галицинівську громаду на Миколаївщині. Через удар постраждала 38-річна жінка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Внаслідок атаки постраждала 38-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також через атаку пошкоджений заклад торгівлі.

Раніше на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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