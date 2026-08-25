На Миколаївщині судитимуть командира через фіктивні «бойові» для 20 військових. Фото: ДБР

На Миколаївщині судитимуть командира військової частини, якого звинувачує у фіктивних «бойових» виплатах. За даними слідства, близько 20 військовослужбовців отримували такі доплати, а половину грошей вони мали віддавати командиру.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2024–2025 роках чоловік був начальником штабу та заступником командира військової частини. Він організував нарахування додаткових виплат приблизно двом десяткам військових за нібито виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Насправді військовослужбовці таких завдань не виконували. Після отримання грошей вони мали передавати офіцеру половину виплати.

Як зазначають у ДБР, щоб військові мовчали про схему, підполковник тиснув на них і погрожував відправити на справжні бойові завдання. А загальна сума збитків державі перевищила три мільйона гривень.

На Миколаївщині судитимуть командира через фіктивні «бойові» для 20 військових. Фото: ДБР На Миколаївщині судитимуть командира через фіктивні «бойові» для 20 військових. Фото: ДБР

Командира відсторонили від посади. ДБР завершило розслідування та передало обвинувальний акт до суду. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення. Якщо провину доведуть у суді, йому може загрожувати до шести років тюрми.

Нагадаємо, що 13 серпня начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.

Суд обрав начальнику ТЦК запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4 мільйони 659 тисяч гривень. Крім того, його відсторонили від посади.