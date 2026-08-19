 Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади після затримання за підозрою в хабарництві

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Головна Новини Інциденти 18:22, 19 серпня, 2026

Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади після затримання за підозрою в хабарництві

Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади після затримання на хабарі. Фото: прокуратура УкраїниНачальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади після затримання на хабарі. Фото: прокуратура України

Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця підозрюють в отриманні хабаря на загальну суму близько 15 тисяч доларів.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Суд також обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4 мільйони 659 тисяч гривень.

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За матеріалами справи, за 10 тисяч доларів начальник обласного ТЦК мав прибрати з системи «Оберіг» дані про розшук чоловіків та допомогти їм безперешкодно отримати бронювання на роботі.

Ще 5 тисяч доларів, за даними слідства, посадовець отримав раніше в межах цього ж кримінального провадження.

За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Таким чином, слідство вважає, що загалом посадовець отримав близько 15 тисяч доларів хабаря.

Наразі розслідування триває за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших учасників схеми.

Що відомо про затримання начальника обласного ТЦК

Нагадаємо, що начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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