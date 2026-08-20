 На Миколаївщині планують обшуки у військових частинах у межах спецоперації ДБР

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Головна Новини Інциденти 13:04, 20 серпня, 2026

На Миколаївщині планують обшуки у військових частинах у межах спецоперації ДБР

ДБР проводить перевірку на зловживання у військових частинах. Фото: ДБРДБР проводить перевірку на зловживання у військових частинах. Фото: ДБР

Сьогодні, 20 серпня, ДБР оголосило про початок спецоперації, у межах якої перевіряють зловживання у військових частинах. Зокрема, де військовослужбовці отримують незаконні виплати, замість служби працюють на командирів на будівництві. Правоохоронці запланували 72 обшуки у різних областях. За інформацією у ЗМІ, їх проводитимуть і на Миколаївщині.

Про початок спецоперації «Справедливість для бійців» повідомило Державне бюро розслідувань. Її проводять спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Офісом генпрокурора.

У ДБР зазначили, що збираються викрити зловживання у військових частинах.

«Мета спецоперації викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділять випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт», — повідомили у ДБР.

Правоохоронці повідомили, що запланували 72 обшуки у межах 21 кримінальної справи. У цілому повідомлення про підозри планують для 22 людей.

ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБР

Більшість кримінальних справ стосується незаконного нарахування та отримання виплат: за 12 такими справами проводять 58 обшуків. За їхніми результатами планують повідомити про підозру 20 людям.

ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБР
ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБР
ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБР

Також п’ять обшуків проводять щодо незаконного використання праці військовослужбовців, ще дев’ять — у справі про корупційні зловживання. У ній готують підозри двом фігурантам.

Як уточнили у ДБР, розслідування щодо незаконних виплат військовим вже завершили у чотирьох справах. До суду передадуть обвинувальні акти щодо 16 фігурантів справ.

Правоохоронці перевіряють і використання військових як безоплатної робочої сили на будівництві. Фото: ДБРПравоохоронці перевіряють і використання військових як безоплатної робочої сили на будівництві. Фото: ДБР

Разом з тим «Українська правда» з посиланням на джерела у серед правоохоронців та коментар ДБР повідомила, що обшуки заплановані і у Миколаївській області.

«У фокусі — «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати, використання військовослужбовців як безоплатної робочої сили та корупція. У межах операції під кодовою назвою «Справедливість для бійців» заплановано понад 70 обшуків у військових частинах Київської, Чернігівської, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Понад 20 фігурантів можуть отримати підозри вже сьогодні», — повідомило джерело видання.

Затримання начальника обласного ТЦК

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Нагадаємо, що 13 серпня начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.

Суд обрав начальнику ТЦК запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4 мільйони 659 тисяч гривень. Крім того, його відсторонили від посади.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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