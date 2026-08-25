Миколаївці знову скаржаться на сусіда, який незаконно облаштував паркомісця у дворі та понад пів року не демонтує їх

Незаконно встановлені паркомісця у дворі баготоповерхівок в Миколаєві, які не можуть демонтувати понад пів року. Фото: МикВісті

В Інгульському районі Миколаєва жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б знову скаржаться на сусіда, який із минулого року не демонтував у дворі незаконно встановлені паркомісця.

Відповідну скаргу надіслала Марина Ремезова у групу Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що на цю ситуацію мешканці багатоповерхівки скаржилися ще минулого року. У листопаді мешканець будинку облаштував у дворі паркомісця. Сусіди обурилися, оскільки, за їхніми словами, чоловік робив це без погодження з іншими мешканцями. Водночас він пояснював, що конструкція потрібна для захисту автомобілів від падаючих гілок дерев.

Мешканці будинку подали скарги до Інгульської районної адміністрації, керуючої компанії «Місто для людей» та до архітектурного відділу міста. Загалом вони зібрали 25 підписів мешканців, які виступають проти встановлення паркомісць у дворі.

Після скарг сусідів місто визнало конструкцію незаконною. Чоловіку виписали штраф та надали припис на її демонтаж.

Також мешканцям багатоперхівки повідомляли, що у разі невиконання припису місто може самостійно провести демонтаж, а відповідні витрати мають передбачити в бюджеті та включити конструкцію до переліку об’єктів для демонтажу в Інгульському районі.

Своєю чергою чоловік, який вирішив облаштувати паркомісця, Руслан Бутов, тоді підтвердив, що отримав штраф у розмірі понад 800 гривень за роботи без дозволу. Він говорив, що оформлює документи та планує завершити встановлення навісу, якщо отримає відповідний дозвіл.

Минуло вже понад пів року, однак конструкція досі стоїть у дворі. Кіра того, на паркомісцях вже встановили ланцюг із замком, щоб обмежити доступ до них, розповідає мешканка багатоповерхівки Людмила Матвеєва.

— Нещодавно він повісив ланцюжок із замком з одного боку. Так воно і стоїть. Тобто він там нічого не накриває, даху не робить, але вирішив повісити замок. При цьому іноді він навіть не ставить туди автомобіль, а паркується поруч. Між машинами люди вішають сушити одяг, а він ставить автомобіль поруч із білизною, — розповідає жінка.

Ланцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина Ремезова Ланцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: МикВісті

Зазначимо, що «МикВісті» дізнавалися про цю ситуацію на початку року. Тоді, за словами мешканців багатоповерхівки, в адміністрації Інгульського району повідомили, що знають про проблему та тримають її на контролі.

— Заступник голови Інгульського району розповів, що вони в курсі цієї ситуації. Він підтвердив, що це незаконно, документів у нього немає. Вони перевіряли ситуацію і взяли її на контроль. Чоловіку видали припис, щоб він демонтував конструкцію, але він цього не робить. Нам сказали, що після ухвалення бюджету будуть виділені кошти, і вони самостійно все демонтують, — розповідала Людмила Матвеєва у січні.

Також жінка зазначила, що під час спілкування Руслан Бутов щоразу говорить про наявність у нього відповідних документів, однак на прохання їх показати відповідає, що ще займається їх оформленням.

Колективне звернення від мешканців будинку. Фото документа Відповідь адміністрації Інгульського района Миколаєва. Фото документа

Головний архітектор міста Євген Поляков пояснив, що у цій ситуації демонтаж має організовувати адміністрація Інгульського району.

За його словами, відповідно до рішення Миколаївської міської ради затверджено положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом та поверненням самовільно зайнятих земельних ділянок. Цей документ визначає розподіл повноважень між департаментом архітектури та адміністраціями районів міста.

— Цей документ для внутрішньої взаємодії, щоб було зрозуміло, хто на що реагує. Там є перелік об'єктів, якими займається адміністрація району, і є перелік об'єктів, якими займається департамент архітектури. Адміністрації районів займаються встановленням і демонтажем парканів, навісів, міських меблів, різноманітних блокаторів та інших подібних конструкцій, — пояснив Євген Поляков.

За його словами, процедура передбачає створення адміністрацією району відповідної комісії, до якої запрошують представника департаменту архітектури та містобудування. У роботі комісії також беруть участь представники адміністрації району.

— За результатами складають акт. Якщо встановлено, хто це зробив, видають попередження з вимогою самостійно демонтувати конструкцію. Якщо цього не відбувається, вони готують проєкт рішення виконавчого комітету про демонтаж самовільно зайнятої земельної ділянки та встановленого на ній елемента. Після ухвалення рішення виконавчий орган його виконує та здійснює фактичний демонтаж, — розповів головний архітектор Євген Поляков.

Він додав, що у разі надходження відповідного звернення до контакт-центру та встановлення факту відсутності документів на конструкцію департамент визначає, який орган має реагувати на ситуацію.

— Якщо в контакт-центрі надходить звернення, і я бачу, що це компетенція адміністрації району, то відповідно до рішення Миколаївської міської ради повідомляю, що вони повинні вжити відповідних заходів. Після цього контакт-центр передає звернення відповідному виконавцю, — пояснив Євген Поляков.

Він також зазначив, що випадки демонтажу незаконно встановлених конструкцій у місті не є поодинокими.

— Якщо говорити про минулий рік, я підбивав статистику, то адміністрації районів здійснювали демонтажі блокаторів на паркувальних майданчиках. Були випадки, коли люди фактично привласнювали собі місця на парковках. Адміністрації проводили визначену процедуру, про яку я вам розповів, і потім демонтували ці конструкції. Тобто такі заходи вживаються. Це не щось нове чи унікальне, що тільки з’явилося. Адміністрація району повинна відреагувати та здійснити відповідні заходи, — зазначив Євген Поляков.

«МикВісті» звернулися за коментарем до голови адміністрації Інгульського району Ганни Ременнікової, однак відповіді не отримали.

Нагадаємо, у будинку 35-А по вулиці Театральній у Миколаєві, де мешканці неодноразово скаржилися на затоплення підвалу каналізацією, виникла проблема з блохами. Комахи заполонили підвал. Жителі стверджують, що керуюча компанія «Місто для людей» провела дезінсекцію лише фіктивно. Проте у компанії прокоментували, що бліх труїли вже двічі.