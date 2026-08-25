 Після рішення суду депутати переобрали секретаря і заступника голови комісії з питань ЖКГ міськради Миколаєва

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Головна Новини Політика 21:41, 25 серпня, 2026

Після рішення суду депутати переобрали секретаря і заступника голови комісії з питань ЖКГ міськради Миколаєва

Комісія з питань ЖКГ переобрала секретаря та заступника голови комісії. Фото: архів МикВістіКомісія з питань ЖКГ переобрала секретаря та заступника голови комісії. Фото: архів МикВісті

Комісія з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міськради переобрала секретаря та заступника голови. Це зробили після рішення суду, який визнав рішення міськради 2020 року про призначення заступників і секретарів комісій незаконним.

Про це йшлося на засіданні комісії сьогодні, 25 серпня, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу депутата Миколаївської міської ради Владислава Чайки (обраний від «ОПЗЖ») та скасував пункт рішення міської ради від 24 грудня 2020 року, яким рада сама обрала заступника голови та секретаря постійної комісії з питань ЖКГ. Закон дає раді право обирати лише голів комісій — решту керівництва комісії обирають самі.

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Саме рішення суду депутати не обговорювали, але голова комісії Дмитро Іванов («Пропозиція») зазначив, що потрібно виконати його. Він запропонував обрати постійним секретарем комісії депутатку Ірину Бойченко, а заступником голови комісії Євгена Прудника. Обидва обрані до міськради від «Опозиційної платформи — За життя».

Депутати не заперечували проти обрання. Члени комісії затвердили кандидатури без обговорень.

— З сьогоднішнього дня наша комісія за рішенням суду є легітимною і продовжує працювати, — сказав Дмитро Іванов.

Нагадаємо, у постанові суду мова йде про рішення №2/36 рішення Миколаївської міської ради, що стосується обрання заступника голови та секретаря постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації. У 2020 році міськрада призначила заступника та секретаря комісії з ЖКГ: депутатів Олександра Ковтуна (обраний від «Партії Шарія») та Юрія Степанця («Слуга народу») відповідно.

Зазначимо, що це та сама комісія, до складу якої Владислава Чайку обрали 18 грудня 2020 року.

Детальніше читайте про рішення суду у статті «МикВісті»: «Суд визнав незаконним, як міськрада Миколаєва ділила посади в комісіях 5 років тому».

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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