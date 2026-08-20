Суд визнав незаконним рішення Миколаївської міськради про заступників і секретарів депутатських комісій

П’ятий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Миколаївської міської ради, яким у грудні 2020 року депутати обрали заступників голів та секретарів постійних комісій.

Відповідну постанову суд ухвалив 30 липня 2026 року за позовом депутата міськради Владислава Чайки, йдеться у статті «МикВісті».

Cуд постановив, що міськрада Миколаєва перебрала на себе повноваження комісій, затвердивши 5 років тому їхнє керівництво, ілюстративне фото МикВісті

Йдеться про пункт 2 рішення міськради №2/36 від 24 грудня 2020 року. Апеляційний суд дійшов висновку, що міська рада не мала законних повноважень самостійно обирати заступників голів та секретарів постійних депутатських комісій.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволяє міській раді утворювати та ліквідовувати постійні комісії, затверджувати і змінювати їхній склад, а також обирати голів. Водночас заступника голови та секретаря комісія має обирати сама зі свого складу.

У постанові суд зазначив, що місцевий регламент не може розширювати повноваження міськради та надавати їй компетенцію, якої немає в законі. Таким чином, суд дійшов висновку, що при обранні заступників голів та секретарів комісій Миколаївська міськрада діяла «поза межами компетенції».

Суд: міськрада Миколаєва діяла поза межами кометенції, призначаючи заступників та секретарів депутатських комісій, скриншот з рішення суду

Крім того, суд скасував рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2026 року, який раніше відмовив Владиславу Чайці у задоволенні позову.

Також з бюджетних асигнувань Миколаївської міської ради на користь депутата мають стягнути 7262 гривні судового збору.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення.

Реклама

Судова історія триває з 2021 року

Владислав Чайка звернувся до суду ще у лютому 2021 року. Тоді він оскаржив як норму регламенту міськради, яка дозволяла сесії обирати заступників та секретарів комісій, так і прийняте на її підставі рішення.

Згодом вимоги розділили на дві окремі справи. Ще 22 жовтня 2021 року Миколаївський окружний адміністративний суд визнав відповідну норму регламенту протиправною та нечинною. У січні 2022 року апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Однак справа щодо самого рішення міськради №2/36 була зупинена і поновилася лише у 2026 році.

У квітні цього року суд першої інстанції відмовив Чайці в позові. Зокрема, суд вважав, що рішення стосувалося конкретних осіб і не порушувало безпосередньо прав самого депутата.

Апеляція з цим не погодилася. Суд зазначив, що постійні комісії є органами ради, через які депутати реалізують свої повноваження, тому порушення порядку формування їхнього керівництва безпосередньо впливає на депутатську діяльність.

Спірну норму депутати ухвалили ще у грудні 2020 року

Питання про те, хто має обирати заступників та секретарів комісій, депутати обговорювали ще під час формування нового складу міськради після місцевих виборів 2020 року.

10 грудня депутати створили тимчасову комісію під керівництвом Сергія Кантора, яка готувала новий регламент та положення про постійні комісії.

Під час цієї роботи депутати вирішили передбачити можливість обрання сесією не лише голів, а й заступників та секретарів комісій.

Паралельно фракції домовлялися про розподіл самих комісій. «МикВісті» 15 грудня писали, що керівні посади обговорювали не на засіданнях тимчасової комісії, а на окремих зустрічах голів фракцій.

18 грудня міськрада затвердила положення про постійні комісії, а потім 37 голосами затвердила їхній персональний склад та голів.

24 грудня під час розгляду регламенту Олена Кисельова, Станіслав Мартиросов та Сергій Танасов виступили проти норми, за якою міськрада могла обрати заступника голови чи секретаря, якщо цього не зробила сама комісія.

Пропозицію прибрати цей абзац підтримали лише сім депутатів, а регламент зі спірним положенням — 28. Того ж дня міськрада ухвалила рішення №2/36, яке реалізувало цю норму на практиці.

Майже через шість років апеляційний суд визнав відповідну частину цього рішення незаконною.

При цьому суд не скасовував створення самих постійних комісій, їхній персональний склад чи обрання голів. Йдеться саме про обрання міськрадою заступників голів та секретарів комісій.

Нинішній склад Миколаївської міської ради був обраний у 2020 році. П’ятирічний строк повноважень ради вже минув, однак через воєнний стан місцеві вибори в Україні не проводяться, тому депутати VIII скликання продовжують виконувати свої повноваження до обрання нового складу ради.