Члены временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета 8 созыва приняли решение о том, что сессия горсовета будет утверждать не только глав, но и заместителей с секретарями депутатских комиссий.

Такое решение было принято вчера, во время очередного заседания временной комиссии, - передают НикВести.

Отметим, что регламентом горсовета предыдущего созыва определено, что постоянные комиссии совета выбираются советом в составе главы и членов комиссии.Фракция «Пропозиции» предлагала оставить этот пункт в старой редакции, глава фракции «Европейской солидарности» Елена Киселева предлагала дополнить его таким образом, чтобы сессия утверждала также заместителя главы комиссии, а фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» настаивала на том, что сессия должна утверждать и секретарей постоянных комиссий.

— Секретарь не пришел на заседание комиссии. Заболел, плохо себя чувствует. Заседание отменяется? Или надо внести изменения тогда в решение? Или тогда, если у вас в решении будет написано, что секретарь комиссии Сидоров, а вести будет в отсутствие Сидорова Петров - то возникнет возможность у третьего лица отменить такое решение. Потому что по процедуре нужно будет внести изменения в решение сессии, - сказала Елена Киселева.

На это депутат Максим Невенчанный отметил, что такая норма была в Николаевском областном совете.

— У нас (в облсовете, - прим.) все были, и ничего страшного. И секретарь и глава, и заместитель. Давайте оставим, как предложило «ОПЗЖ»: глава, секретарь и заместитель, без пропорциональной основы, - сказал Максим Невенчанный.

В в итоге, за предложение «ОПЗЖ» проголосовали Максим Ненвенчанный, Татьяна Кравчук, Александр Ковтун, Сергей Кантор, Елена Киселева, Татьяна Домбровская, Артем Ильюк.

Напомним, депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами.

В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.