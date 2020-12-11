В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.
Соответствующее решение было принято сегодня, 11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента горсовета, - передает корреспондент НикВести.
Члены комиссии рассматривали два варианта количества комиссий - 6, как это было в предыдущем созыве, и 5. Но большинством было принято решение сократить количество до 5.
За такое решение проголосовали депутаты Елена Киселева («Европейская солидарность»), Станислав Мартиросов («Европейская солидарность»), Татьяна Домбровская («Слуга народа»), Анна Норд («Наш край»), Сергей Кантор («Наш край»), Федор Панченко («Пропозиция») и Анна Ременникова («Пропозиция»).
Против проголосовали Максим Невенчанный («Оппозиционная платформа - За жизнь»), Татьяна Кравчук («Партия Шария») и Александр Ковтун («Партия Шария»). Артем Ильюк («Оппозиционная платформа - За жизнь») воздержался.
Функциональный список депутатских комиссий, окончательное название которых будет утверждено на следующем заседании:
Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в новом созыве городского совета нужно сформировать пять депутатских комиссий.
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В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.
Соответствующее решение было принято сегодня, 11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента горсовета, - передает корреспондент НикВести.
Члены комиссии рассматривали два варианта количества комиссий - 6, как это было в предыдущем созыве, и 5. Но большинством было принято решение сократить количество до 5.
За такое решение проголосовали депутаты Елена Киселева («Европейская солидарность»), Станислав Мартиросов («Европейская солидарность»), Татьяна Домбровская («Слуга народа»), Анна Норд («Наш край»), Сергей Кантор («Наш край»), Федор Панченко («Пропозиция») и Анна Ременникова («Пропозиция»).
Против проголосовали Максим Невенчанный («Оппозиционная платформа - За жизнь»), Татьяна Кравчук («Партия Шария») и Александр Ковтун («Партия Шария»). Артем Ильюк («Оппозиционная платформа - За жизнь») воздержался.
Функциональный список депутатских комиссий, окончательное название которых будет утверждено на следующем заседании:
Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в новом созыве городского совета нужно сформировать пять депутатских комиссий.