В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Члены комиссии рассматривали два варианта количества комиссий - 6, как это было в предыдущем созыве, и 5. Но большинством было принято решение сократить количество до 5.

За такое решение проголосовали депутаты Елена Киселева («Европейская солидарность»), Станислав Мартиросов («Европейская солидарность»), Татьяна Домбровская («Слуга народа»), Анна Норд («Наш край»), Сергей Кантор («Наш край»), Федор Панченко («Пропозиция») и Анна Ременникова («Пропозиция»).

Против проголосовали Максим Невенчанный («Оппозиционная платформа - За жизнь»), Татьяна Кравчук («Партия Шария») и Александр Ковтун («Партия Шария»). Артем Ильюк («Оппозиционная платформа - За жизнь») воздержался.

Функциональный список депутатских комиссий, окончательное название которых будет утверждено на следующем заседании:

Постоянная комиссия по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами и местного самоуправления; Постоянная комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов, социально-экономического развития и предпринимательства; Постоянная комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии; Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, промышленности, транспорта и энергосбережения, сферы связи и информационных технологий; Постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в новом созыве городского совета нужно сформировать пять депутатских комиссий.