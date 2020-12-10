Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в новом созыве городского совета нужно сформировать пять депутатских комиссий.

Об этом он заявил в четверг, 10 декабря, в ходе заседания комиссии по разработке регламента Николаевского горсовета, передает корреспондент НикВести.

В ходе совещания Александр Сенкевич отметил, что в новом созыве городского совета будут работать шесть партий («ОПЗЖ», «Слуга народа», «Наш край», «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Пропозиція»), и, по его мнению, представитель каждой из них должен попасть в одну из депутатских комиссий. Он предложил сформировать в городском совете пять депутатских комиссий, так пять фракций в городском совете («ОПЗЖ», «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Пропозиція») имеют в своем составе пять и более депутатов, в то время, как у «Нашего края» всего четыре члена.

— Сегодня у нас из 6 фракций есть три фракции, где количество избранных депутатом меньше, чем количество комиссий. Для того, чтобы иметь представительство хотя бы в каждой комиссии хотя бы 1 депутата, нужно сделать или 4 или 5 (депутатских комиссий, - прим.). Поддаемся силе большинства, а так как у нас всего одна фракция, где 4 человека, думаю, что логично было бы сделать 5 (комиссий, - прим.). Исключительно из этих соображений. Работа комиссий и их решения, хочу вам напомнить, являются рекомендательными, кроме комиссии по бюджету. Мое мнение, лучше, чтобы депутаты всех фракций были представлены во всех комиссиях, чтобы мы не получали потом недоумений, когда те или иные фракции на сессии горсовета начинают возмущаться по поводу тех или иных решений, которые были сгенерированы в комиссиях и не получили их внимания, так было у нас уже, — сказал Александр Сенкевич.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.