Депутаты Николаевского городского совета считают необходимым принятие положения, согласно которому работа с материалами сессий будет проводиться с помощью планшетов без печати этих документов.

Такое предложение рассматривалось вчера, 13 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета 8 созыва, - пишут НикВести.

Соответствующее предложение для внесения в регламент внесла представитель фракции «Слуга народа» Наталья Горбенко.

— В случае внедрения электронной системы подготовки материалов сессии, это то, что нам говорили о планшетах, советом утверждается соответствующее положение. Потому что сейчас никаким образом нигде не учтена работа с этими планшетами. Если мы будем внедрять планшеты и работать с ними, то предварительно мы должны сделать положение по работе с планшетами. Пока мы работаем по старой системе, потому что возможностей планшетов мы еще не знаем, - сказала она.

Депутаты большинством голосов поддержали ее предложение.

Ранее сообщалось, что в составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил депутатам городского совета механизм, по которому теперь будут проводиться земельные сессии без распечатывания проектов решений, а с помощью планшетов.