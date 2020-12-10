В четверг, 10 декабря, депутаты Николаевского горсовета создали временную комиссию городского совета для разработки проекта Регламента горсовета, Положения о постоянных комиссиях горсовета, а также для получения предложений по составу постоянных депутатских комиссий горсовета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

«За» данное решение проголосовали 54 депутата.

Изначально планировалось включить в указанную комиссию по 1 представителю от каждой из 6 фракции. Перед голосованием депутат Наталья Горбенко предложила в комиссию включить по 2 депутата от каждой фракции.

— Учитывая важность этих документов для депутатского корпуса, - пояснила она.

На это депутат Елена Киселева дополнила, что если будет по 2 представителя, то в составе окажется четное количество людей, поэтому она предложила отдельно ввести в комиссию самого старшего депутата, которым на сегодня является Сергей Кантор. Его же она предложила избрать главой указанной комиссии.

В итоге состав комиссии выглядит следующим образом:

«Европейская солидарность»: Кисельова Елена Васильевна, Мартиросов Станислав Викторович, «ОПЗЖ»: Ильюк Артём Александрович, Невенчанный Максим Андреевич, «Слуга народа»: Домбровская Татьяна Николаевна, Горбенко Наталья Алексеевна, «Наш край»: Норд Анна Леонидовна, Турица Андрей Владимирович, «Партии Шария»: Кравчук Татьяна Владимировна, Ковтун Александр Александрович, «Пропозиція»: Ременникова Анна Владимировна, Панченко Фёдор Борисович, глава комиссии: Кантор Сергей Анатольевич.

— 12 друзей Кантора, - в итоге прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.